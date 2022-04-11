政大移工星光電影院　紀錄片《九槍》反思阮國非案

政治大學創新國際學院舉行紀錄片《九槍》試映會及導演蔡崇隆座談，活動與創新國際學院「移民與全球化課程」結合，透過星光電影院的形式，對於移工處境帶來深入討論。蔡崇隆於座談會中表示，拍攝紀錄片是釐清真相的方法，他希望透過紀錄片增進臺灣人對於外籍移工議題的關注，以消弭社會上對於移工的冷漠與偏見。
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該片藉由警方密錄器錄影畫面，重現阮國非中槍前後的情況。由於密錄器畫面較為血腥，該片恐無法在電視或串流平臺播映，使得此次放映深具意義。由於事件本身的爭議性，主辦單位特地於映前提供觀眾閱讀材料，並邀請導演與觀眾進行深入對談。蔡崇隆認為觀眾透過影片能夠自行思考與判斷，無論觀者最後決定如何解讀這次事件，企盼紀錄片的拍攝可以展開理解與討論的可能。
在場觀眾觀賞完紀錄片，多感到惋惜與悲傷。然而影片中嘗試透過阮國非的「靈魂視角」，給予移工和觀眾一些寬慰的空間。蔡崇隆節錄阮國非臉書貼文，請另一位越南籍移工錄下旁白。這些文字是阮國非來臺灣五年之間的生活紀錄，當他出去遊玩、工作疲憊和懷念家人時寫下的情感抒發。導演藉由靈魂視角呈現移工們來臺的生活寫照，同時也讓移工得以發聲。
該片以詩人Robert Lee Frost的〈未走之路〉（The Road Not Taken）作結，並以詩句 “And miles to go before I sleep” 作爲此片的英文片名。導演藉此寓意這些離鄉的移工尚有許多欲追尋的人生承諾，無論是身體或心靈的，都還有更長遠的路要走。這首詩呼應移工的生命狀態，也提醒著觀眾，人是不分種族、性別與階級的。座談會最後蔡崇隆重申，拍攝該片並非要將罪責指向何者，而是期許臺灣的觀眾能從阮國非事件學習，銜以更宏觀的視野來思考在臺移工的處境。