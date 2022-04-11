政大移工星光電影院　紀錄片《九槍》反思阮國非案

政治大學創新國際學院舉行紀錄片《九槍》試映會及導演蔡崇隆座談，活動與創新國際學院「移民與全球化課程」結合，透過星光電影院的形式，對於移工處境帶來深入討論。蔡崇隆於座談會中表示，拍攝紀錄片是釐清真相的方法，他希望透過紀錄片增進臺灣人對於外籍移工議題的關注，以消弭社會上對於移工的冷漠與偏見。





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