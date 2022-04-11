男童誤吞10顆「巴克球」狂吐3天！腸子被吸破穿孔險要命

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上述那位小弟弟的例子，原本以為只是腸胃炎，後來照了X光片才發現是誤食了至少10顆巴克球所致。吳醫師說，當下腦子只想到「巴克球怎麼又來了！」後來進一步問媽媽才知道，原來家裡姊姊有玩巴克球，都把巴克球黏在冰箱外面，弟弟可能就因此有機會接觸到並且誤食。
台灣兒科醫學會在2020年9月就曾發出聲明提醒，曾有一名北部4歲男童，因為誤吞多顆巴克球導致腸瘻管併腹膜炎的案例。該名男童出現喉嚨痛、嘔吐、上腹痛等症狀，經過上消化道內視鏡檢查，發現胃中有4顆巴克球緊緊吸住導致多處潰瘍。而過去幾年國內醫院也陸續有類似案例，都是巴克球導致腸道受傷必須緊急手術，有些個案除了腸壞死以外，也併發腸破裂，腸瘻管或腹膜炎等嚴重併發症。
巴克球的超強吸力的原理基於內含稀有金屬釹(neodymium)，市面上已有多種形狀的巴克球，被用作益智性玩具訓練想像力和創造力，或當成裝置藝術用。2009年美國開始發行巴克球且行銷各國，但2009到2013年間，估計有2900位孩童因誤吞巴克球被送至急診就醫，全球有不少國家因此禁止販售巴克球。
經濟部標準檢驗局在2019年10月起，已將巴克球列入應施檢驗玩具商品，要求業者需經檢驗合格才可在市場販售。行政院消保處也曾發文提醒消費者，購買巴克球應避免14歲以下兒童放入口鼻以免造成傷害。兒科醫學會特別提出四點警訊，提醒家長及老師務必要特別留意：
1. 老師發現學童持有巴克球，應立即代為保管再轉交家長。
2. 家中巴克球是否存放在安全位置，若孩童使用巴克球時，家長應陪伴在側以防孩童誤吞。
3. 家中若有發展遲緩、過動、自閉或其他精神障礙的小孩應避免讓他們接觸巴克球與其他磁鐵玩具。
4. 家長發現孩童誤吞磁鐵玩具應儘速就醫。