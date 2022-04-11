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男童誤吞10顆「巴克球」狂吐3天！腸子被吸破穿孔險要命

▲吳昌騰醫師提醒，「巴克球」有很強的磁力，一旦被誤食進入會穿過人體組織互相吸在一起，導致胃腸道穿孔或阻塞，嚴重者甚至會引發敗血症或者死亡。。（圖／NOWnews資料照片，新北市經發局提供）
▲吳昌騰醫師提醒，「巴克球」有很強的磁力，一旦被誤食進入會穿過人體組織互相吸在一起，導致胃腸道穿孔或阻塞，嚴重者甚至會引發敗血症或者死亡。。（圖／NOWnews資料照片，新北市經發局提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-11 14:06:49

小朋友熱門玩具「巴克球」，差點成為奪命兇手！林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在其臉書「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文，日前一名媽媽帶著兒子來到兒科掛急診，小弟弟已經嘔吐3天，每天狂吐5到6次，即便去診所看醫生打了止吐針也沒用，後來照了X光片才發現，小弟弟肚子裡面竟然有至少10顆磁力很強的巴克球，造成腸道破好幾個洞，細問後原來是姊姊有在玩，小弟弟誤食了姊姊的玩具。吳昌騰醫師特別舉出台灣兒科醫學會的提醒，巴克球應該放在家中安全位置，如果老師有發現學生在玩，應該先代替保管再交給爸媽，以免兒童誤食引發危險。

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▲（圖／翻攝臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》）
▲吳昌騰醫師表示，該名小男童誤食了至少10顆巴克球，造成腸道破了好幾個洞。（圖／翻攝臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》）
吳昌騰醫師表示，巴克球是小磁珠，大小比巧克力還小，顏色豐富，可以由一粒粒小磁珠隨意組合成任意造型。由於「巴克球」具有高達4000高斯的磁力，這種小磁珠一旦被誤食進入人體後，會穿過人體組織互相吸在一起，導致胃腸道穿孔或阻塞，嚴重者甚至會引發敗血症或者死亡。

上述那位小弟弟的例子，原本以為只是腸胃炎，後來照了X光片才發現是誤食了至少10顆巴克球所致。吳醫師說，當下腦子只想到「巴克球怎麼又來了！」後來進一步問媽媽才知道，原來家裡姊姊有玩巴克球，都把巴克球黏在冰箱外面，弟弟可能就因此有機會接觸到並且誤食。

台灣兒科醫學會在2020年9月就曾發出聲明提醒，曾有一名北部4歲男童，因為誤吞多顆巴克球導致腸瘻管併腹膜炎的案例。該名男童出現喉嚨痛、嘔吐、上腹痛等症狀，經過上消化道內視鏡檢查，發現胃中有4顆巴克球緊緊吸住導致多處潰瘍。而過去幾年國內醫院也陸續有類似案例，都是巴克球導致腸道受傷必須緊急手術，有些個案除了腸壞死以外，也併發腸破裂，腸瘻管或腹膜炎等嚴重併發症。

巴克球的超強吸力的原理基於內含稀有金屬釹(neodymium)，市面上已有多種形狀的巴克球，被用作益智性玩具訓練想像力和創造力，或當成裝置藝術用。2009年美國開始發行巴克球且行銷各國，但2009到2013年間，估計有2900位孩童因誤吞巴克球被送至急診就醫，全球有不少國家因此禁止販售巴克球。

經濟部標準檢驗局在2019年10月起，已將巴克球列入應施檢驗玩具商品，要求業者需經檢驗合格才可在市場販售。行政院消保處也曾發文提醒消費者，購買巴克球應避免14歲以下兒童放入口鼻以免造成傷害。兒科醫學會特別提出四點警訊，提醒家長及老師務必要特別留意：

1. 老師發現學童持有巴克球，應立即代為保管再轉交家長。
2. 家中巴克球是否存放在安全位置，若孩童使用巴克球時，家長應陪伴在側以防孩童誤吞。
3. 家中若有發展遲緩、過動、自閉或其他精神障礙的小孩應避免讓他們接觸巴克球與其他磁鐵玩具。
4. 家長發現孩童誤吞磁鐵玩具應儘速就醫。

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