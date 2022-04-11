COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

好消息！採購70萬新冠口服藥Paxlovid　35萬份7月前到貨

▲指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，70萬份COVID-19治療用口服藥物Paxlovid，其中35萬將會在第二季前到貨。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，70萬份COVID-19治療用口服藥物Paxlovid，其中35萬將會在第二季前到貨。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-11 14:13:49

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，國際COVID-19疫情仍嚴峻，且評估國內社區傳播風險將持續上升，為保障個案治療權利，同時降低疫情對國內醫療量能之衝擊，昨(10)日已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份藥物將於今(2022)年第二季前運抵國內，以因應疫情控制需求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲70萬份COVID-19治療用口服藥物 Paxlovid 35萬第二季前到貨（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（11）日表示，70萬份COVID-19治療用口服藥物Paxlovid，其中35萬將會在第二季前到貨。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，考量口服藥物較針劑具有使用便利性之優勢，符合現行輕重症分流、居家照護之防疫模式需要，同時參考先進國家之口服藥物儲備情形，因此採購國內總人口3%數量之口服藥物，共70萬人份，其中35萬人份將於今年第二季前到貨，另35 萬人份採開口式合約。至於前次採購20,000人份Paxlovid，尚未到貨之15,200人份，亦已協調提前於近期到貨。

指揮中心表示，Paxlovid之療效及安全性已透過動物實驗及隨機臨床試驗研究證實，且已取得英國、歐盟衛生監管單位、美國食品藥品監督管理局(FDA)多國核准緊急使用授權(EUA)，批准其有條件用於治療需具重症風險之輕中度COVID-19個案，衛福部食藥署亦於今年1月同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入，於發病5天內使用，可降低病情惡化轉為重症而需住院之風險。

指揮中心將持續密切關注國際COVID-19治療藥物之研發使用情形，諮詢專家意見，評估採購儲備，以維護國人健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

疫情延燒！輝瑞口服藥買到了？陳時中：這2天應有好消息

花蓮女中再增1學生確診　全校停課14天至25日

花蓮增13本土！餐廳群聚再擴大　14張海量足跡表曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀