沙鹿兒童運動中心開幕？ 議員：不要欺騙民眾感情

號稱全台第一座兒童專屬運動中心「沙鹿兒童運動中心」 8 日熱鬧啟用，海線居民帶小朋友參觀卻吃閉門羹，市議員楊典忠到場一問才知 5 樓兒童館內部還沒好，工作人員拿出一旁「 6 月開幕」的傳單。楊典忠認為，沙鹿兒童運動中心開幕，原來只是一場市長媽媽開幕式的假象，隔天就關門裝修，市府新聞發布不講清楚，讓許多家長到場撲空，他痛批市府在小朋友面前「作假」，實在不可取。

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家長鄭先生說，前天看到新聞報導說是全台第一座兒童運動中心，早上開心的帶小朋友來參觀，到現場才知道根本還沒開幕，實在是「歸剛欸」，市政府當百姓都很閒嗎？

住附近的陳先生則說，以為是只有兒童的運動中心，竟然還有成人體適能中心，運動一次才 50 元很便宜，只是掛名兒童運動中心，結果兒童館還沒好，反而大人用的健身房已經可以使用，有點像是掛羊頭賣狗肉的樣子。

楊典忠表示，兒童運動中心是盧市長的選舉政見，上任後編列 2000 萬元預算，但是流標多次後還被議員質疑可行性，而且本來預定去年 4 月完工卻也延宕到年底，而上週五終於以「全台第一兒運」風光開幕了，隔日民眾專程帶小朋友來運動竟然吃閉門羹，究竟是市長完全不知情被呼巄了呢？還是市長政見需要造假趕進度？

楊典忠說，昨日上午至沙鹿勞工育樂中心四周察看，發現周休二日沙鹿勞工育樂中心根本未開門，而且後方無障礙坡道工程還在進行中，五樓兒童館也還沒有正式營運，他要求市府務必做好開幕日期宣導與工地安全警示，千萬不要欺騙民眾感情還讓人置身險境。