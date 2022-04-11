沙鹿兒童運動中心開幕？ 議員：不要欺騙民眾感情

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家長鄭先生說，前天看到新聞報導說是全台第一座兒童運動中心，早上開心的帶小朋友來參觀，到現場才知道根本還沒開幕，實在是「歸剛欸」，市政府當百姓都很閒嗎？
住附近的陳先生則說，以為是只有兒童的運動中心，竟然還有成人體適能中心，運動一次才50元很便宜，只是掛名兒童運動中心，結果兒童館還沒好，反而大人用的健身房已經可以使用，有點像是掛羊頭賣狗肉的樣子。
楊典忠表示，兒童運動中心是盧市長的選舉政見，上任後編列2000萬元預算，但是流標多次後還被議員質疑可行性，而且本來預定去年4月完工卻也延宕到年底，而上週五終於以「全台第一兒運」風光開幕了，隔日民眾專程帶小朋友來運動竟然吃閉門羹，究竟是市長完全不知情被呼巄了呢？還是市長政見需要造假趕進度？
楊典忠說，昨日上午至沙鹿勞工育樂中心四周察看，發現周休二日沙鹿勞工育樂中心根本未開門，而且後方無障礙坡道工程還在進行中，五樓兒童館也還沒有正式營運，他要求市府務必做好開幕日期宣導與工地安全警示，千萬不要欺騙民眾感情還讓人置身險境。
運動局長李昱叡表示，4樓有瑜珈及親子等2間多功能教室，5樓兒童運動中心是因當天開幕活動在5樓舉行，先行將場內的氣墊等設施先拆解搬開放在一旁，並非未完工，近日組裝完畢後即可開放使用。