本土「中症」患者增1例！30多歲女性 曾接種一劑疫苗
中央流行疫情指揮中心表示，今（11）日國內新增439例本土個案，其中新增1名中症個案，指揮官陳時中指出，這名為本國籍30多歲女性，因接觸確診者，在4月6日採檢陽性確診，那時Ct值17.9，血氧濃度曾低於94%，呼吸有一點喘，但胸部X光沒有明顯肺炎，已經使用瑞德西韋等藥物及氧氣鼻管治療，未住加護病房，目前住院隔離中、病況穩定。
陳時中表示，昨日新增1名中重患者，為本國籍30多歲女性，屬於中度感染，沒有慢性病史，她在今年初曾接種一劑疫苗。日前因為有接觸確診者而被匡列進行採檢，4月6日確診，Ct值為17.9，血氧濃度曾掉到94%，呼吸有點喘，不過胸部X光沒有明顯肺炎。
據指揮中心統計，目前輕症有3691人，輕症率是99.62%，中重症0.33%，重症是0.05%。今年迄今，共有15人中重症，其中2人死亡屬於重症、13人為中症。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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