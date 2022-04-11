助理染疫　施志昌呼籲莫污名化確診者

台中市議員施志昌服務處 10 日傳出助理確診新冠肺炎，今相關匡列人員已在進行 PCR 篩檢與隔離，施志昌篩檢結果也已經出爐，兩種 PCR 檢測皆為陰性，施志昌依據這次經驗呼籲，只要全力配合防疫政策，社會無須過度恐慌，也切莫標籤或污名化染疫者。

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施志昌表示，今早八點半至醫院做 PCR 篩檢，依據兩種 PCR 檢測方式皆確定為陰性。雖為陰性，但即日起依循防疫規則，仍需隔離十天與七天的自我健康管理，期間還需第二次 PCR 及一次快篩，這期間會完全配合防疫政策。隔離期間，若民眾有需陳情之事，也可以透過臉書、 IG 與 [email protected] 向志昌反映， 4 月 21 日解隔離後，也會依據相關防疫規定重回台中市議會議場，繼續為地方發聲。 PCRPCRPCRIG21

施志昌指出，身為民意代表，會嚴格遵守相關的防疫規定，他與助理們皆已接種三劑疫苗。團隊也將進行相關危機處理，即時對外公告最新消息，並於即日起暫停服務處開放，請大家見諒。倘若因曾接觸確診助理而被框列自主健康管理的鄉親，他深感抱歉。上週曾到訪服務處的朋友，團隊成員都遵守防疫規定，全程配戴口罩，無需過度恐慌。

施志昌也感謝大家的理解與支持，也請大家能體諒確診者的身心煎熬。他呼籲，現在最不需要的就是製造恐慌、標籤化、污名化、謠言與歧視，我們需要的是加強防疫措施保護自己，也保護身邊所愛的人。