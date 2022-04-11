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越南返台「204人爆48確診」！陳時中：要查有無落實快篩

▲指揮中心公布，今（11）日台灣新增191例境外移入病例。（圖／翻攝自指揮中心直播）
▲指揮中心公布，今（11）日台灣新增191例境外移入病例。（圖／翻攝自指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 14:41:20

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心公布，今（11）日台灣新增191例境外移入病例，指揮官陳時中指出，其中一架來自越南的班機，204人中就有48人確診，陽性率為5.09%，因擔心陽性率高造成國內疫情負擔，因此已聯絡民航局去瞭解登機前6小時的快篩作業是否確實。 

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陳時中透露，昨日境外入境採檢人數超過2400人，總共採檢2297人，採檢結果呈現陽性有117人，陽性率為5.09%，而其中一架班機自越南搭載204人，裡頭就有48人確診，且還是國航，指揮中心已聯絡民航局去瞭解，登機前6小時的快篩作業是否確實，「這樣的陽性率確實是高，也會對國內控制疫情裡面造成負擔」。 

▲（圖／指揮中心提供）
▲陳時中指出，其中一架來自越南的班機，204人中就有48人確診，陽性率為5.09%。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之439例本土病例，為216例男性、223例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年4月1日至4月11日，其中包含223例為無症狀感染。個案分佈為新北市(145例)、臺北市(100例)、基隆市(36例)、高雄市(32例)、桃園市(25例)、花蓮縣(21例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣(12例)、新竹市及屏東縣(各10例)、臺中市(9例)、嘉義縣及臺南市(各6例)、彰化縣(5例)、雲林縣(4例)、苗栗縣(2例)、嘉義市及臺東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。 

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為96例男性、91例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(31例)、印尼(12例)、韓國(4例)、奧地利(3例)、德國、英國、澳大利亞及泰國(各2例)、日本、加拿大、義大利、印度、寮國、香港、瑞典、法國及美國(各1例)移入，另124例調查中。入境日介於今年3月30日至4月10日。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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