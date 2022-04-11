輕症確診者居家照護　指揮中心曝「送藥3原則」

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（一）24小時緊急醫療服務：
建構全天24小時緊急醫療諮詢平臺，與台灣急診醫學會合作，由急診專科醫師及專科護理師全天提供緊急醫療諮詢服務，利用網路科技建構健康益友APP，COVID-19確定病例居家照護個案可免費下載使用。
（二）多元遠距醫療方案：
1.民眾可循現行視訊診療模式，透過「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」
或撥打指定之視訊診療醫療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定之視訊診療醫療機構網頁掛號，約定診療時間。
2.由本部提供COVID-19確定病例居家照護個案透過「健康益友APP」，進行門診視訊診療預約。
3.為因應COVID-19確定病例居家照護，得由縣市政府因地制宜指定責任醫院，劃定責任分區，提供門診視訊診療與關懷服務。
（三）確診個案居家照護隔離期間藥品取得方式：
建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。