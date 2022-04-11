Tag人物／寵毛狂人愛犬被羞辱 熬八年成清潔除臭女王

「其實我認為不管人生在哪一個階段，寵物都不應該離開我們身邊」， 夏綾那曾面對愛犬生病被醫生建議選擇安樂死，愛狗成痴的她無法接受自己做這樣的決定，愛犬因為皮膚病的異味，被鄰居嫌臭，甚至在她家附近狂灑香水，曾經覺得被羞辱的回憶，都成為了夏綾那創業最好的養分，花了八年的時間她打造了自有的居家寵物清潔品牌，建立的年營收上億的事業王國，成為 臺灣首屈一指的寵物清潔除臭女王。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 夏綾那創業最好的養分，花了八年的時間她打造了自有的居家寵物清潔品牌。（圖／記者林天佑拍攝）

不愉快的經驗轉化成創業動力 寵毛新生活

夏綾那第一隻領養的愛犬叫做麻吉，品種是古代牧羊犬，麻吉因為毛囊蟲造成的皮膚病，會有非常重的異味，儘管花費昂貴的醫藥費讓麻吉用中藥治療，對於味道還是無法有效改善，那時當夏綾那牽麻吉出門時，明明距離電梯很遠，鄰居卻一看到狗就嫌電梯臭，甚至鄰居會不時在公共區域狂灑花露水，這些舉動令夏綾那難受「為什麼寵物的生命不值得被尊重？」為了醫治麻吉，夏綾那跑遍獸醫院，醫生們口徑一致希望她接受讓麻吉安樂死的說法，這對夏綾那來說實在是無法接受。

▲ 夏綾那第一隻領養的愛犬叫做麻吉，因為毛囊蟲皮膚病的疾病而遭受鄰居異樣眼光。（圖／記者林天佑拍攝）

正因為自己的遭遇如此刻骨銘心，夏綾那決心要將事業與狗狗的生命連結在一起，「你想要、你需要，老天就會來幫你」，原本唸商的夏綾那找來化工專業的朋友，一起研發寵物除味的清潔劑，從那一刻開始，夏綾那的事業從愛犬出發，她自行苦讀研究文獻，再與朋友討論，當時市面上的除臭噴霧都以香精為主，用香氣掩蓋掉寵物的異味，但夏綾那堅持不在狗狗周遭使用香精，「我們全部都是為了寵物而做」，夏綾那解釋，過度香精使用長期下來，最嚴重的後果可能會使狗狗過敏性休克，而她與朋友討論的方式是藉由化學式分解解決異味的問題，目前唯一使用香精的產品只有布類清潔劑，因為布類洗過經過晾曬後，香精會揮發掉，就不會對狗狗造成傷害，「通常養寵物的人，都不覺得自己家裡有味道」，夏綾那起初剛推行沒有香精的除臭噴霧時，常常遭到質疑，最後是由飼主的朋友來家裡作客時，才不經意的發現在沒有香精的情況下，也可以去除寵物造成的異味，才讓夏綾那的產品在寵物圈獲得好口碑。

土法煉鋼研發產品 搜集貓狗尿液的工作日常

在研發時期，夏綾那找了相當多的文獻，她也曾經想過要採用完全植物萃取的方式，但也意外發現即使是純天然的產品也不一定適合用在狗狗身上，因此在多方考慮下，她還是以狗狗的健康、安全為主要考量，回想當初，即使看了許多文獻，也參考許多實驗室的配方，但還是無法研發出有效的產品，最後她靠的是土法煉鋼，搜集寵物的尿液，在布的家具材質上做實驗才找到可行的配方，因為文獻和實驗室的配方都有一個盲點，就是少了細菌的因素，夏綾那解釋：「文獻中只有提到如 何 分解阿摩尼亞（氨），但在現實中味道還跟細菌和狗狗的吃食有關。 」 夏綾那 鍥而不捨的實驗找出變因，甚至將狗狗以吃的食物分類，有鮮肉組、生食組、飼料組等，然後分別搜集牠們的尿液，夏綾那打趣說：「現在我們的員工都很會搜集寵物尿液，連收貓尿都不是問題。」

▲ 夏綾那26歲時在網路平台開始販售，一人公司，從買材料、批罐子到貼標籤出貨都是自己親力親為。（圖／記者林天佑拍攝）

分送自製寵物清潔用品 好友飼主一試成主顧

夏綾那 26 歲決定創業，在當時臺灣多數人家還是以養看門狗為主，對於寵物清潔並不是非常重視， 夏綾那起初將自行研發的臭味噴霧分送給同樣愛狗的好友試用，許多朋友一試成主顧，夏綾那才決定在網路平台開始販售，原本的一人公司，從買材料、批罐子到貼標籤出貨都是自己一個人來，真正讓她事業起飛是 2018 、 2019 年，當時已經是她創業的第 8 年，狗狗對臺灣人來說是已經相當於「金孫」的身分，顧客紛紛以寵物的健康、無害為購買產品的優先考量，帶動了夏綾那的業績迅速成長。

▲ 夏綾那對狗狗有責無旁貸的使命感，認為不管在人生中哪個階段，都不應該放棄牠們。（圖／記者林天佑拍攝）

苦熬八年成就自有品牌 寵毛狂人成除味女王

去年（ 2021 ） 夏綾那的臭味滾品牌，年營收高達上億元，不僅在網路上有亮眼的成績，夏綾那更與寵物用品店合作上架到實體通路，雖然受到疫情影響，卻不減她要進軍海外的決心，目前品牌已外銷到日本、新加坡以及荷蘭等不同國家，夏綾那憑著對寵物的熱愛，讓自己站穩臺灣除臭女王的地位，其實對寵物品牌來說，八年的時間不算短，當中夏綾那的事業也曾經歷過一年沒有收入的過渡期，支撐夏綾那的除了熱情，還有一份責無旁貸的使命感，「小孩的出生在傳統觀念上，有部分人會覺得寵物很髒這件事情，我想要讓大家知道的是，其實你用對的、合適的清潔用品，它是可以把這些問題改善的」。

【 #Tag 人物小檔案】

姓名：夏綾那

經歷：臭味滾品牌創辦人

粉絲專頁： https://www.facebook.com/OdoutTW