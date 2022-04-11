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市場仍有悲觀情緒　台股終場跌236點、疫情概念股夯

▲台股今（11）日開高走低，終場跌236點，收在17048點，跌幅1.36%，成交金額新台幣2995億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台股今（11）日開高走低，終場跌236點，收在17048點，跌幅1.36%，成交金額新台幣2995億元。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-04-11 14:40:42

美國聯準會（Fed）預計將強烈縮表，不僅美股走跌，亞股也走弱，其中日韓股市小跌，但中國大陸重要城市陸續封控，陸港股跌逾2%。而台股今（11）日開高走低，終場跌236點，收在17048點，跌幅1.36%，成交金額新台幣2995億元。法人指出，雖市場已消化Fed鷹派訊息，但外資紛紛發表2023年美國經濟可能陷入衰退，再加上俄烏戰事未解，美國也宣布多項制裁方案，相關訊息將持續影響市場悲觀情緒。

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新台幣兌美元匯率今日以28.94元開盤，貶3.4分，盤中貶破29元大關，來到29.046元，創一年半以來新低。而台股上週跌破年線17402點，今日也開高走低，盤中一度大跌237點，來到17046點，萬七大關岌岌可危。為此，金管會主委黃天牧今日強調，台股短暫波動難免，但基本面良好，仍具吸引力。

台積電將在本周四進行法說會，今日股價弱勢，終場跌9元，收在558元，跌幅1.58%。聯電跌幅更達3.5%，收在48.2元。大立光跌3%，友達、群創、國巨、世界先進更是跌深，跌幅2到4%。疫情概念股相對強勢，中化生、亞諾法、美德醫飆漲停，國光生漲逾8%。

永豐投顧指出，聯準會4月6日公布會議記錄摘要，計劃最早5月啟動縮表，擬以每月至多950億美元的速度縮表，比市場共識的800至900億美元還要高，在升息部分，未來將一次或多次升息2碼。4月7日美股尾盤翻紅，顯示市場已經消化Fed鷹派訊息，不過德銀及高盛紛紛發表2023年美國經濟可能陷入衰退，在看不到通膨下降的數據下，大行後續可能陸續發表類似看法，再加上俄烏戰事未解，美國也宣布多項制裁方案，相關訊息持續影響市場悲觀情緒。

永豐投顧表示，市場目前認為目前PC及手機市場需求薄弱現象將影響台積電稼動率，4月14日台積電法說會將有所說明，另美國亦進入超級財報週，4月14日為高盛、摩根士丹利財報，皆下來則是重量級科技股公布。包括4月27日至4月29日是超微、高通及蘋果財報公布，台股部分，景碩、聯電、譜瑞、微興則是在4月26日至4月29公布，公司展望報告可望釐清個別產業強弱度區別，強者預期股價不致被錯殺。預期在財報週開始後，市場焦點將由戰事及升息轉聚焦財報展望，預估指數應有較平穩表現，預估本周指數空間17,000到17,500點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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