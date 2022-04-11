市場仍有悲觀情緒　台股終場跌236點、疫情概念股夯

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台積電將在本周四進行法說會，今日股價弱勢，終場跌9元，收在558元，跌幅1.58%。聯電跌幅更達3.5%，收在48.2元。大立光跌3%，友達、群創、國巨、世界先進更是跌深，跌幅2到4%。疫情概念股相對強勢，中化生、亞諾法、美德醫飆漲停，國光生漲逾8%。
永豐投顧指出，聯準會4月6日公布會議記錄摘要，計劃最早5月啟動縮表，擬以每月至多950億美元的速度縮表，比市場共識的800至900億美元還要高，在升息部分，未來將一次或多次升息2碼。4月7日美股尾盤翻紅，顯示市場已經消化Fed鷹派訊息，不過德銀及高盛紛紛發表2023年美國經濟可能陷入衰退，在看不到通膨下降的數據下，大行後續可能陸續發表類似看法，再加上俄烏戰事未解，美國也宣布多項制裁方案，相關訊息持續影響市場悲觀情緒。
永豐投顧表示，市場目前認為目前PC及手機市場需求薄弱現象將影響台積電稼動率，4月14日台積電法說會將有所說明，另美國亦進入超級財報週，4月14日為高盛、摩根士丹利財報，皆下來則是重量級科技股公布。包括4月27日至4月29日是超微、高通及蘋果財報公布，台股部分，景碩、聯電、譜瑞、微興則是在4月26日至4月29公布，公司展望報告可望釐清個別產業強弱度區別，強者預期股價不致被錯殺。預期在財報週開始後，市場焦點將由戰事及升息轉聚焦財報展望，預估指數應有較平穩表現，預估本周指數空間17,000到17,500點。
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