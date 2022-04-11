驚傳助理確診！台中市議員施志昌陰性 隔離10日持續追蹤
昨（10）晚，民進黨的台中市市議員施志昌之助理傳出確診消息，隔日上午施志昌便前往醫院進行PCR檢測，結果呈現陰性。施志昌立即於臉書專頁上表示，他會依循防疫規定居家隔離10日，並進行7天的自我管理，期間會以PCR及快篩持續追蹤，也會陸續報告團隊成員的檢測結果。
台中市市議員施志昌於臉書上發文，表示自己兩種PCR檢測方式都確定為陰性，即日起會遵守防疫相關規定，在家隔離十天及保持七天的自我健康管理，並會於期間內持續以PCR及快篩的方式追蹤，而團隊成員的檢測狀況也會陸續公布。
施志昌曾說明，身為民意代表會嚴格遵守相關的防疫規定，且自己與助理們都已經接種三劑疫苗，並於即日起暫停服務處的開放，並表示先前在服務處皆有配戴口罩，無須過度恐慌，並表示自己監督市政的工作不會間斷，會繼續於線上為民服務。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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