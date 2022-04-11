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驚傳助理確診！台中市議員施志昌陰性　隔離10日持續追蹤

▲驚傳台中市議員助理確診，施志昌PCR後呈陰性，將遵照防疫規則居家隔離10日。（圖／施志昌提供，2022.03.30）
▲驚傳台中市議員助理確診，施志昌PCR後呈陰性，將遵照防疫規則居家隔離10日。（圖／施志昌提供，2022.03.30）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 14:51:05

昨（10）晚，民進黨的台中市市議員施志昌之助理傳出確診消息，隔日上午施志昌便前往醫院進行PCR檢測，結果呈現陰性。施志昌立即於臉書專頁上表示，他會依循防疫規定居家隔離10日，並進行7天的自我管理，期間會以PCR及快篩持續追蹤，也會陸續報告團隊成員的檢測結果。

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台中市市議員施志昌於臉書上發文，表示自己兩種PCR檢測方式都確定為陰性，即日起會遵守防疫相關規定，在家隔離十天及保持七天的自我健康管理，並會於期間內持續以PCR及快篩的方式追蹤，而團隊成員的檢測狀況也會陸續公布。

▲中市議員施志昌服務處傳出助理確診新冠肺炎，施志昌篩檢兩種PCR檢測皆為陰性(圖／施志昌提供2022.4. 11 )
▲中市議員施志昌服務處傳出助理確診，現今確認施志昌篩檢出為陰性。（圖／施志昌提供2022.4. 11 ）
施志昌曾說明，身為民意代表會嚴格遵守相關的防疫規定，且自己與助理們都已經接種三劑疫苗，並於即日起暫停服務處的開放，並表示先前在服務處皆有配戴口罩，無須過度恐慌，並表示自己監督市政的工作不會間斷，會繼續於線上為民服務。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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