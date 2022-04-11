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網瘋傳端午節別出門！指揮中心闢謠：去年的假消息勿轉傳

▲指揮中心表示，網傳「別出門，端午節過後，再看疫情控制情況」為去年之流傳假訊息，勿轉傳以免觸法。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，網傳「別出門，端午節過後，再看疫情控制情況」為去年之流傳假訊息，勿轉傳以免觸法。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-11 14:45:52

中央流行疫情指揮中心今(11)日指出，近日有網友再度於通訊軟體LINE散布「別出門，端午節(6月25日)過後，再看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！……在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點贊！求轉發！ —陳時中」，為去(2021)年網路流傳之假訊息，且今(2022)年端午節為6月3日，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。 

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▲指揮鍾熙表示，網傳「別出門，端午節過後，再看疫情控制情況」為去年之流傳假訊息，勿轉傳以免觸法。（圖／指揮中心）
▲指揮鍾熙表示，網傳「別出門，端午節過後，再看疫情控制情況」為去年之流傳假訊息，勿轉傳以免觸法。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，民眾接獲來源不明的訊息時，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。

指揮中心重申，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，詳情請上官網查詢。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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