快篩採購更多！熱區每次發20萬份 口服藥預計第2季到貨
近日台灣疫情有升溫的趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於今（11）日記者會透露，將大量添購快篩試劑，數量會比之前表示的800萬劑多更多，並於每個疫情熱區規劃每次申請20萬份為原則。
國內已經連續數日確診人數破百例，指揮中心不敢大意，日前趕緊盤點各項相關物資，包括徵用快篩已準備約800萬劑的共同契約。陳時中表示，快篩800萬劑原本就是共同供應，現在既然已出現大量採購計畫，數目將會比800萬劑多更多。而被列入高風險染疫的區域，就能提出申請，目前的規劃將以每次申請可領20萬份快篩試劑為原則。
除此之外，關於大家關切的口服藥部分，陳時中今天也在記者會宣布，昨日已和輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂合約，先採購70萬人份口服藥物Paxlovid，其中35萬人份藥物將於今（2022）年4、5、6月開始陸續供貨，至於前次採購2萬人份的Paxlovid，以及尚未到貨的1萬5千2百人份，已協調藥廠於大約兩週內到貨。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞
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