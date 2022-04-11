暗黑楊丞琳崩壞！AV女優腫成國字臉　網驚：女版許效舜

台灣竄紅最快的AV女優，莫過於擁有甜美外型，被封為「暗黑系楊丞琳」的孟若羽，先前一度傳出要與鄧佳華合作拍片，卻臨時辭演引起討論，知名度瞬間飆高，事後證明只是行銷手法，她最近接受媒體專訪，暢談踏入成人影視行業的辛酸，卻被發現臉蛋似乎圓潤不少，還被虧像是「女版許效舜」！





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▲孟若羽被發現近期臉形變化很大。（圖／翻攝朴智雨FB）

AV導演圤智雨昨（10）日貼出孟若羽近期3張照片，比較出在IG平臺上甜美可人的她，少了美顏濾鏡加持後，孟若羽臉蛋變得圓潤，甚至有點國字臉傾向，還被網友留言PO出許效舜的照片，虧她「舜哥不要以為扮女裝就認不出你」，圤智雨則回覆「你這個比喻太誇張」。





▲有網友PO出許效舜照片，狠虧孟若羽變成國字臉。（圖／翻攝朴智雨FB）

圤智雨表示，「我知道照片很震撼，但說真的，記者會上的跟近期的都是同一個，就只是女人月事來時跟來後的差別，當然也可以解釋，她那時剛出院需要進補，所以補過頭的概念」，有網友覺得也許孟若羽體質容易水腫，拍照才會差異較大。





▲孟若羽疑似水腫變成國字臉。（圖／資料照）

而孟若羽近日接受《NOWnews今日新聞》訪問，提到有酸民會攻擊她外型，批評臉大或很胖，但她看完就不會太在意，還有無聊人士私訊騷擾，想要跟她約砲，都被她直接嗆回去。她坦言只設定當AV女優5年，最多一年拍過50多隻影片，現在因為疫情收入銳減，決定跟經紀人解約，改當直播主跟粉絲聊天。



