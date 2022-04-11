中市道路燙平優化啟動　盧秀燕：打造優質通行環境

台中市政府力推「燙平專案」，市府建設局協同立法委員張廖萬堅爭取中央補助，總計投入 1 億 5050 萬元，今 (11) 日啟動「南屯區黎明路二段 ( 永春東路至市政南二路 ) 道路及人行道改善工程」及「北區忠明路 ( 西屯路至中清路 ) 道路、共桿建置及人行道改善工程」兩工程案，改善長度 3.45 公里，預計今年 9 月底完工，盧市長盧秀燕出席開工典禮表示，完工後將提供市民更舒適、優質的通行環境。

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盧秀燕表示，市府將人行道改善列為施政重點，改善政策遵循「以人為本」原則，於去年 10 月成功爭取「內政部營建署」前瞻計畫，於工程設計階段期間不斷與地方溝通協調，今日開工祈福感謝立法委員張廖萬堅於中央爭取補助經費及市議會支持預算及沿線居民和商家協力配合，也特別謝謝黎明辦公區聯合管理委員會及各級機關提供部分土地，提升無障礙人行環境。

建設局長陳大田表示，人行道改善工程涉及多種管線與公私單位界面，需多方協調才能順利推展，此次施工的「南屯區黎明路二段 ( 永春東路至市政南二路 ) 道路及人行道改善工程」及「北區忠明路 ( 西屯路至中清路 ) 道路、共桿建置及人行道改善工程」均為內政部營建署 110 年度補助路段，其中黎明路透過管線及地方協調會，拓寬人行道且納入停車需求，充分展現各單位協力的成果。

陳大田說，忠明路案件納入台水 NRW 降漏計畫，並與台電及中華電信等單位協調施工順序，避免多次開挖，更將沿線電箱向外遷移作為人行空間使用，配合人本設計，讓行車空間暢通，還給行人用路權力，大幅提升安全性。