COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

嬰幼兒反覆發燒多日　小心「非典型川崎氏症」

嬰幼兒反覆發燒多日　小心「非典型川崎氏症」
嬰幼兒反覆發燒多日　小心「非典型川崎氏症」

健康醫療網

2022-04-11 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】九個月大「纓纓」反覆發高燒，原以為是一般疾病常見症狀，但高燒不止情況已經超過三天，日前身上更出現紅疹，媽媽著急地進出多家醫院反覆檢查，卻遲遲找不出原因，直到轉介到亞大醫院詳細檢查，才確診為「非典型川崎氏症」；醫師提醒，此病為兒童後天性心臟病主因，嚴重者恐會致命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
典型川崎氏症　持續高燒是特徵

亞洲大學附屬醫院兒科醫師陳劍韜表示，川崎氏症又稱為「皮膚黏膜淋巴結症候群」，好發於五歲以下的幼兒，目前發病的原因仍然不清楚，不過持續高燒多日是臨床診斷一大標準，主要以血管炎的方式表現，會造成全身性中型動脈的多系統血管發炎，特別是會出現心臟冠狀動脈病灶、冠狀動脈瘤等。

發燒五天是必要條件　臨床5症狀中4即符合

陳劍韜醫師也指出，典型川崎氏症患者會出現發燒五天以上，並伴隨以下症狀：皮膚出現紅疹、頸部淋巴結腫大、眼睛出現非化膿性結膜炎、手掌與腳掌水腫、口腔出現草莓舌，嘴唇乾裂等症狀，除了發燒五天是必要條件外，其餘五項臨床症狀只要符合四項就能判斷是川崎氏症，並且在發燒的早期階段，還常會出現卡介苗接種處紅腫的現象，雖未被列入診斷標準，但臨床上也相當常見。

把握十天內　黃金治療期

目前川崎氏症的治療，發病的十天內是黃金治療期，會給予免疫球蛋白與阿斯匹靈，能降低約80-90%發生心臟病變的機會，同時必須定期回診進行心臟超音波追蹤，大多數都能夠逐漸恢復健康。

陳劍韜醫師提醒，造成兒童發燒以及長紅疹原因很多，若是家中五歲以下的孩童持續發燒，但身上沒有出現典型川崎氏症五項明顯的症狀，往往容易被忽略，若遇到持續發燒三日以上，建議要帶到醫院檢查，才能早期發現、早期治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53340

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

香港疫情漸緩　官民為走出抗疫枷鎖作準備

廣州疫情升級　市民非必要不得出城

豪飲前該吃什麼墊胃？　這「2樣東西」有幫助

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀