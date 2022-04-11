新北惡男掛急診「沒戴口罩」！不爽醫院沒賣 痛毆護理師
今（11）日凌晨，新北市一名李姓男子發現妻子身體不適，搭乘徐姓友人的車，前往新北市新店慈濟醫院看醫生，因為「未配戴口罩」被勸導，更不滿醫院沒賣口罩，與保全發生口角，暴怒飆罵髒話，隨後李男、徐男與現場的5位保全與護理師，爆發激烈肢體衝突，新店警方獲報趕抵現場，將2人帶回偵訊。
一名網友在爆料公社貼出直擊影片，透過畫面可見，由於李妻身體不適，李男一行人深夜掛急診，但下車時沒有戴上口罩，無口罩而暴打急診保全和護理同仁，抵達醫院連忙呼救醫護人員請求協助，但此時保全卻現徐男等人，都未配戴口罩，經勸導後進而發生口角，李男卻突然攻擊保全，因而發生肢體衝突。
據了解，李男與徐男兩對夫妻相約聚會，席間有飲酒，李妻突然感到身體不適，李男卻未撥打119求救協助，而由徐男開車前往新店慈濟醫院。
警方抵達現場後，將李男、徐男帶回偵訊，由於徐男駕車到院，經酒測後數值達1.02，也依公共危險罪併案函送偵辦。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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