屏東縣+10例！娛樂場所爆發群聚案　摩鐵、小吃部足跡曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
此群聚案本縣累計：35例
◆微風小吃部群聚案：4例(案27988、案28170、案28171、案28172)
◆根據疫調，案28171、案28172及天上人間確診個案27390，4/8一起到微風小吃部消費，接觸案28170。
◆案27387琉球民宿業者相關接觸者86人PCR採檢皆為陰性。
◆4/10案27385、案27386以及案27531、案27532、案27533，5人二採皆為陰性，將再進行三採確認。
◆4/11屏東縣共匡列133人採檢，48人居家隔離，65人自主健康管理，持續隨疫調更新擴大匡列、採檢。
而足跡已由環保局陸續進行消毒，目前全縣北中南3家醫院篩檢站持續開設，請足跡重疊者盡快前往篩檢，並請曾至相關場域民眾，自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫，持續落實防疫。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。