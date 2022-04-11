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屏東縣+10例！娛樂場所爆發群聚案　摩鐵、小吃部足跡曝

▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）
▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 15:36:20

今(11日)，指揮中心宣布新增本土439例，其中屏東增加10例。對此，屏東縣長潘孟安指出，此次確診案例，為娛樂場所群聚案，分別是2家小吃部的群聚染疫，目前2家小吃部已停業全面清消，縣府各單位也持續加強特殊娛樂場所防疫查核，務必落實中央流行疫情指揮中心規範，嚴陣以待阻斷可能傳播鏈。

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▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）
▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）
◆天上人間小吃部群聚案：6例(案27651、案27860、案27861、案27985、案27986、案27987)

此群聚案本縣累計：35例

◆微風小吃部群聚案：4例(案27988、案28170、案28171、案28172)

◆根據疫調，案28171、案28172及天上人間確診個案27390，4/8一起到微風小吃部消費，接觸案28170。

◆案27387琉球民宿業者相關接觸者86人PCR採檢皆為陰性。

◆4/10案27385、案27386以及案27531、案27532、案27533，5人二採皆為陰性，將再進行三採確認。

◆4/11屏東縣共匡列133人採檢，48人居家隔離，65人自主健康管理，持續隨疫調更新擴大匡列、採檢。

而足跡已由環保局陸續進行消毒，目前全縣北中南3家醫院篩檢站持續開設，請足跡重疊者盡快前往篩檢，並請曾至相關場域民眾，自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫，持續落實防疫。（編輯：林盈君）

▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）
▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）
▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）
▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）
▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）
▲屏東縣+10！娛樂場所爆「群聚案」。（圖／屏東縣政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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