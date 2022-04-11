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桃園本土+25！公布7確診個案足跡：南崁菜市場、SPA莊園

▲桃園市長鄭文燦召開疫情記者會。（圖／翻攝鄭文燦臉書直播）
▲桃園市長鄭文燦召開疫情記者會。（圖／翻攝鄭文燦臉書直播）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 15:45:37

指揮中心今(11日)，宣布全台新增本土439例，其中桃園增加25例。桃園市府公布確診者公共足跡，為案25349、25861、26237、26441、26512、26954、27069之公共場所足跡，包括4月2日、4月5日，曾至蘆竹區南農街「南崁菜市場」。

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另外，4月3日下午曾至觀音區中山路「大呼過癮觀音新坡店」、蘆竹區仁愛路「蘆竹國民運動中心」；4月4日下午曾至中壢區春德路「GLORIA OUTLETS華泰名品城」；4月5日、4月6日、4月8日皆曾至桃園區同德七街「境心園SPA莊園」；4月6日晚間曾至中壢區中園路「全家中壢萬能店」；4月7日中午曾至蘆竹區南崁路「大小魯肉飯」；4月8日下午至八德區介壽路「全聯八德麻園店」。

桃園市府也呼籲，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800-033-355專線通報，並佩戴醫用口罩儘速就醫（請勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。（編輯：林盈君）

▲桃園本土+25！公布7確診個案足跡：南崁菜市場、SPA莊園。（圖／桃園市政府）
▲桃園本土+25！公布7確診個案足跡：南崁菜市場、SPA莊園。（圖／桃園市政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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