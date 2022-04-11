本土+439　陳時中：疫情維持高點　啟動確診者居家照護

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關於本土疫情，新增1名中症患者，目前輕症是3961人，比例是99.62%、中症是0.33%、重症0.05%。陳時中表示，這位中症患者為30多歲本國籍女性，屬於中度感染，沒有慢性病史，今年初曾接種一劑疫苗，日前匡列為接觸者，4/6採檢陽性確診。Ct值17.9，血氧濃度曾經低過94%，呼吸有點喘，但胸部X光沒有明顯的肺炎，使用瑞德西韋藥物、氧氣、鼻管，沒有住進加護病房，目前住院隔離中，病況穩定。
陳時中表示，本土跟境外在今天與昨天的案例當中，都算是今年次高。其中越南班機204人當中驗出48人陽性，陳時中進一步表示，「這是屬於我們的國航，請民航局了解一下，他們對登機前6小時的快篩，到底有沒有確實做好。否則這樣這樣的陽性率確實是高，也會對我們國內控制疫情造成負擔。」
確診個案居家照護原則 由藥師送藥到府
陳時中表示，關於確診個案的居家照護，要建置多元的遠距醫療方案，以往國內遠距醫療都有一些雛形，去年5、6月時也有較大量的應用，不過當時並無送藥到宅，但因現在確診個案無法親自拿藥，因此基本原則為，「醫師遠距看診開立處方、藥師調劑諮詢，接著送藥到府，各地方政府依據此原則，因地制宜，建立可行方案。」
至於藥物將由誰送到府？陳時中解釋，藥物主要用於居家照護的患者可能有慢性病，和其他一些症狀的需要，非指治療新冠肺炎的藥物。而送藥到府，是由負責藥劑調劑諮詢的藥師運送。此外，目前本來就有遠距醫療平台存在，不管是各基層、醫院、部立醫院，都可以開設，這是多元的方案，由各醫院進行，地方政府也可以規劃。
對外採購70萬份藥物 將陸續到貨
目前疫情仍在高峰，藥物是否足夠？陳時中表示，目前已和廠商採購口服藥物，以人口的3%為計算，訂定70萬人份的口服藥物，其中一半35萬份的藥物是採購合約，一半是開口合約，並已進行簽訂，而第一批35萬份的藥物，將於4、5、6月陸續到貨。另外，原先採購2萬人份，也要求2週內陸續來到貨，藥物有機會讓輕症避免進展為重症，對於整體防疫是很有功能的。
假消息頻傳 請民眾多留意
另外，最近網路上流傳「別出門，端午節過後，再看疫情控制情況。」等假消息，陳時中表示，「基本上我們沒有這樣講，但我們也是希望，大家避免跟太多不特定的人有接觸，希望大家能夠戴口罩，但是並沒有要求大家不出門。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53365
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