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台南本土+6！公布確診個案足跡：醉月樓、全聯、涮涮鍋

▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 16:00:44

台南市今(11)日，新增6名COVID-19本土個案，分別為昨(10)日公布的確診個案27099之校園接觸者案27654；案27107之校園接觸者案27855；案27654親友27981；永康區個案28167、28168，以及東區個案28169。

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北區未滿10歲男性個案27654，本月9日接觸個案27099，安排採檢後同日晚間出現腹痛症狀，10日陽性確診，Ct值14.35；衛生單位匡列13位相關接觸者，案27654於可傳染期間活動範圍包含中西區水仙宮菜市場、六興境開基開山宮保生大帝、金世界銀樓等地。

▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
案27855為東區20多歲男性，本月3日連同新北市確診個案27352、台南市案28169前往屏東親友家聚會，5日至8日涉足場域包含歸仁區勝大體育用品店、東區遠東香格里拉飯店醉月樓、三角麻辣火鍋。個案7日發燒、畏寒、身體不適，9日因案27107確診而被匡列安排採檢，10日陽性確診，Ct值28.11。

案27981為北區未滿1歲無症狀女性個案、台南市個案27654親友，因4月10日接觸個案27654被匡列及安排採檢，同日陽性確診，Ct值30.9。

▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
永康區個案28167、28168分別為20多歲女性及20多歲男性，兩人4月4日曾前往嘉義，6日至10日分別前往永康區麥味登、千香漢堡、復華夜市、7-ELEVEN、藥局；兩人於8日出現症狀，10日自行使用快篩結果呈現陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，兩人Ct值15.89、17.31。

▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
東區30多歲男性個案28169，本月3日曾與新北市個案27352，一同前往屏東天上人間小吃部，10日出現流鼻水、鼻塞症狀，因案27855確診被匡列安排採檢，11日PCR陽性確診，Ct值18.2；可傳染期間於本市活動範圍包含東區初麵麵食館、永康區金弘笙汽車百貨、東區台安藥局、南區麥當勞金華店。

黃偉哲市長呼籲市民務必落實個人防疫措施，儘快完整接種COVID-19疫苗及追加劑；尚未接種但有接種需求者，可透過台南打疫苗系統預約。（編輯：林盈君）

▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
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▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）


▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
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▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
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▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
▲台南本土+6！足跡包括醉月樓、全聯。（圖／台南市政府）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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