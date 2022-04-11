新北＋145！9區有染疫足跡　遍及健身俱樂部、KTV

我是廣告 請繼續往下閱讀
案27626（男，20多歲）居住新莊區，4月3日咳嗽、發燒，自行快篩陽性，採檢PCR陽性、案27947（女，10多歲）居住新莊區，不舒服採檢PCR陽性、案27948（男，20多歲）居住新莊區，不舒服採檢PCR陽性、案27950（女，30多歲）居住新莊區，不舒服採檢PCR陽性、案27942（女，20多歲）居住板橋區，4月6日發冷、4月7發燒、喉嚨痛，就醫採檢PCR陽性、案27943（女，20多歲）居住板橋區，4月4日喉嚨痛、咳嗽，就醫採檢PCR陽性。
案27801（女，50多歲）居住永和區，4月9日喉嚨痛、發燒，就醫採檢PCR陽性、案27603（女，10多歲）居住永和區，4月9日咳嗽、流鼻水、發燒，就醫採檢PCR陽性、案27599（女，60多歲）居住中和區，4月6日喉嚨痛、發燒，就醫採檢PCR陽性、案27793（女，10多歲）居住中和區，4月9日咳嗽，自行快篩陽性，採檢PCR陽性。
案27794（女，10多歲）居住中和區，4月6日發燒、喉嚨痛，就醫採檢PCR陽性、案27930（女，40多歲）居住中和區，不舒服採檢PCR陽性、案28155（女）居住中和區，4月10日發燒、全身痠痛，就醫採檢PCR陽性、案27605（女，20多歲）居住汐止區，4月8日咳嗽、喉嚨痛，就醫採檢PCR陽性，擊案27606（男，80多歲）居住汐止區，4月10日發燒，就醫採檢PCR陽性。
衛生局公布染疫者的公共場所足跡，包括中和區六扇們時尚湯鍋、淡水區World Gym世界健身俱樂部、大勇麵線之家、饞門鍋物、小川鍋物、禮來廣場、天町燒肉屋、天使熱愛的生活、去年在馬倫把、蘆洲區好樂迪KTV、MO-MO-PARADISE、Gold Stone酷聖石冰淇淋、土城區雲林鵝肉海鮮城、板橋區大戶屋板橋愛買店、錢櫃KTV、金山區金山漁村海鮮料理、汐止區航晴米苔目、樹林區和美牛肉麵，及新莊區麥當勞！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。