大S霸氣護具俊曄！網讚這點讓人刮目　釣出工作室說話了

大S（徐熙媛）與具俊曄2月閃婚，開心享受新婚生活，對外保持低調，很少發表意見，就算被攻擊也保持沉默，但陸網誤傳具俊曄有犯罪紀錄，將遭遣返回韓國，讓向來正義感爆棚的大S看不下去，昨（10）日透過工作室發聲明，強調老公離境是按照表演行程規劃，沒有遣返回國一事，她罕見霸氣護夫，被網友大讚回應速度神速，還釣出大S工作室回應：「謝謝你的讚賞」。





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▲小S分享大S重逢具俊曄契機，但大S本人卻未出面說情事。（圖 / 小姐不熙娣臉書）

因為疫情緣故，大S約2年時間未現身螢光幕，連為妹妹小S製作《熙娣想聊》，也沒露臉宣傳，去年和汪小菲爆發離婚到簽字發聲明，大S維持天秤座的優雅風格，即使前夫緋聞屢次被搬上檯面，她始終不出惡言傷人，也沒為自己立場說話，被封為「最佳前妻」、「離婚典範」。





▲大S（左）和小S（右）私下聚會照曝光，顏值回春瘦成瓜子臉 。（圖／翻攝sophiachen428 IG）

網友發現，大S今年3次透過工作室在微博發聲，都是與具俊曄有關，包括宣布韓國再婚喜訊、台灣登記結婚，以及為老公澄清遣返一事，她表示具俊曄5月離台到美國紐約工作，都是既定行程，會盡快補齊文件，申請外籍配偶居留證，駁斥在韓國有犯罪事實，導致居留證卡關的謠言。相對的，關於汪小菲酒醉毆打或婚內出軌的傳聞，大S都保持沉默。





大S罕見霸氣護尪，讓不少網友表態支持，祝福她們「20年兜兜轉轉的愛情能天長地久」、「大S要幸福喔」、「恭喜妳找到對的人」，而大S工作室迅速反應，阻止微博娛樂營銷號造謠，獲得粉絲稱讚：「雖然大S已經退圈了，但是她的工作室反應真的比內娛明星工作室快得多」，大S工作室也回應：「謝謝妳的讚賞」。



