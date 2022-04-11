防災應變再升級！台電公司屏東防災型微電網啟用

台灣電力公司於今(11)上午，在屏東縣獅子鄉南世社區活動中心，舉辦台電屏東防災型微電網啟用儀式，讓屏東防災應變再升級。
這項由台灣電力公司所主辦的台電屏東防災型微電網啟用儀式，是由台灣電力公司董事長曾文生與屏東縣長潘孟安共同主持，台灣電力公司前董事長楊偉甫、前總經理鍾炳利、台電高雄區營業處處長李衍新、鳳山區營業處處長張以諾、屏東區營業處處長黃志榮，以及牡丹鄉鄉長潘壯志、獅子鄉鄉長周英傑等人與會，共同見證防災型微電網建置成果。
台灣電力公司董事長曾文生表示，台電公司為強化偏鄉部落對於氣候變遷等災難的適應能力，乃與屏東縣政府合作，在屏東縣霧台鄉佳暮村、牡丹鄉旭海村、東源村、石門村、獅子鄉草埔村、丹路村，以及南世村等7處原鄉部落避難中心，打造防災型微電網系統。
曾文生說，啟用的防災型微電網系統，可透過太陽光電、儲能電池及柴油發電機供電，在能源管理系統調控下，於災害發生時，可自主供電逾72小時，以維持基本維生用電，提供在地居民安心避難處所。
曾文生指出，「微電網」是結合發電、儲電與能源管理的微型電網，平時與台電配電網相連接，並依據日照強弱提供最佳供電方案，而當停電時，微電網則有如一座微型供電系統，可「自給自足」，不受外界電力中斷影響，讓在地居民可於防災避難處所，安全等待後續生活機能恢復。