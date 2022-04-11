基隆+36本土！最新足跡曝　曾到秀泰影城、星巴克、KTV

林右昌也公布29處最新確診足跡，曾到秀泰影城、肯德基、星巴克、麥當勞、凱悅KTV等地。
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案27575與案27576，是26730的家人，在匡列居隔期間陽性確診；案27577，在匡列居隔期間採檢陰轉陽性確診；案27579，是昨日確診個案(27240)的孩子，在匡列居隔期間陽性確診；案27914，在解隔離前採檢確診；案27915，與確診案26437密切接觸，在匡列居隔期間採檢陽性確診。
6個家庭群聚相關共12例，其中有5個家庭共9例是原本匡列的，另有1個家庭共3例是新增的。原匡列的是：案27580、案27581、案27582、案27583，與確診個案26664是一家人，該案確診後全家被匡列居隔，均在居隔期間發病確診；案27778，因家人26604確診，在匡列居家隔離間確診；案27783、案27784是之前確診個案26088的爸媽，在匡列居隔期間確診；案27785，是之前確診個案25920的媽媽，在匡列居隔其間確診；案27916，是之前確診個案24837的孩子，在匡列居隔其間確診。
新增的3例是一個家庭：案27584、案27588、案27589，是一家人，都是因為有疑似症狀，使用愛心快篩試劑結果為陽性，經醫院PCR複檢後確診。
友人群聚相關有2例：案27782，20多歲女性，因身體不適，全家用快篩，只有他結果為陽性反應，主動撥打快篩陽性通報專線，由衛生局安排防疫計程車到醫院進行PCR篩檢陽性確診。他與案27918一起吃飯，27918也確診，目前正在疫調中。
小吃店群聚衍生家庭相關1例，案27917，在匡列中採檢陰轉陽性確診。
與某托嬰中心群聚衍生家庭相關的有1例，案27593，因照顧孫子24736確診，被匡列居隔間發病確診。
此外，是與外縣市相關的確診案例，首先，與台北市IKON TAIPEI酒吧群聚相關有３例：案27578、案27594都分別與友人一起去IKON TAIPE聚會，後來PCR確診，還有一例是衍生家庭感染的1例：案27586，和確診個案26607是家人，在被匡列居家隔離期間用快篩陽性，PCR複檢後陽性確診。
其次，台北市某職場群聚相關有1例，案27777，因接獲同事陸續確診，在匡列居隔期間PCR採檢陽性確診。
另外，台北市街舞群聚有1例，案27869，因曾與昨天公布的確診個案27245、27246一起在台北市練舞，至醫院採檢陽性確診。
而與新北市某職場相關有1例：案27591，因身體不適進行快篩陽性轉PCR確診，個案無明確接觸史，但在北北基的活動史豐富，目前疫調中。
還有5例目前已有初步方向，但還在進一步疫調中：案27585，20多歲男性，因有症狀，在家使用快篩試劑呈陽性反應，至社區篩檢站複檢PCR確診，由衛生局安排防疫公車至集中檢疫所；案27590，40多歲男性，因有症狀，在家使用快篩試劑呈陽性反應，至社區篩檢站複檢PCR確診，由衛生局安排防疫公車至集中檢疫所；案27592，40多歲男性，無業，使用愛心快篩試劑陽性確診；案27780，因發燒由奶奶陪同至醫院篩檢陽性確診，目前疫調中；案27786，50多歲女性，是清潔工，因有不舒服症狀自行前往快篩站採檢陽性確診。
林右昌也說，今天有一例案27779，是本市醫院的群聚，最主要是因為個案在4/3早上本來要入院開刀，開刀前進行PCR採檢返家等待報告，4/5醫院通知是陰性所以安排入院，但後來手術沒有辦法順利進行，所以4/6出院返家就沒有再出門，後來是因為身體不適到社區採檢站篩檢，4/8通報確診，醫院也在第一時間已啟動感控機制，院內的感染案件依風險評估，目前均匡在同一病房內，並沒有擴散，這個病房內有三個確診，一個是新北病患、一個是新北病患的陪病者，一例就是今天新增的案27779，目前匡列共71名工作人員，24名病患，19名陪病者，院內依照相關感控機制的SOP在進行，也回報CDC，環境也已經完成清消，目前都在風險控管內。（編輯：孫唯容）
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