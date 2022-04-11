台中本土9+6 返國居隔女要亞大男友送餐陪聊遭開罰20萬
台中市今（11日）新增15例本土確診個案（6例尚無全國案號），其中東勢區東新國小附幼案今再衍生8例，市府除加開篩檢站，也率先停止東勢區所有大型活動。另亞大一名男生為返國居隔的女友送餐3次，邊看她吃飯邊陪聊天，未遵守防疫規定近距離交談，民政局將重罰女友20萬元。
台中市長盧秀燕指出，台中市今新增15例中，昨天的東新國小附幼女童（案27374）傳染給3個同學（皆尚未取得案號），第1人傳給就讀東新國小的9歲姐姐（案27977）、10歲哥哥（案27979），第2人傳染給40多歲的媽媽（案27978）。市府的前進指揮所另篩出新家家幼兒園、東勢國小2名孩童確診，總共東勢區已有9人確診，其中8人是不曾打疫苗的孩子。市府宣佈東新國小、東新國小附幼、新家家幼兒園全校停課，東勢國小班級停課，共有1228名學生、129教職員受影響。
由於東勢國小、新家家幼兒園的確診者未與東新附幼確診者重疊，市府擔心已默默產生社區感染，即起停辦東勢區大型活動，並呼籲民間跟進。除了原本在東新國小的前進指揮所，另在東勢客家樂活園區（原舊東勢高工）開設第2處篩檢站，通知鄰近5個里的居民進行快篩，全力圍堵疫情發展，今日預計篩檢350至600人。
另一個案為亞洲大學男學生（案27648），住在太平區的男生從未接種新冠疫苗，女友（案27206）4月5日自國外入境居家檢疫，他於5、6、8日戴口罩幫忙送餐到門口，隔著紗窗與女友聊天、看著她用餐。男生8日幫女友送水後到校上課，10幾分鐘後接獲女友快篩陽性（ct值13）的通知，隨即回家自主隔離、10日晚醫院採檢PCR陽性，CT值15.36。
民政局長吳世瑋表示，該案因居隔者沒有自律、遵守防疫規定，未戴口罩與他人近距離交談，導致傳染疫情，將依《傳染病防治法》開罰20萬元。