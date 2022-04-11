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花蓮＋22疫情燒！慈濟醫院染疫擴大　最新14張海量足跡曝

▲東部疫情仍延燒，今（11）日花蓮新增22人確診，其中慈濟醫院相關個案，再增14人確診，再加上奧斯卡美式餐廳相關4例、小加拿大美語補習班新增3名小學生確診，1例疫調中。（圖／花蓮縣政府提供）
▲東部疫情仍延燒，今（11）日花蓮新增22人確診，其中慈濟醫院相關個案，再增14人確診，再加上奧斯卡美式餐廳相關4例、小加拿大美語補習班新增3名小學生確診，1例疫調中。（圖／花蓮縣政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 17:26:49

東部疫情仍延燒，今（11）日花蓮新增22人確診，其中慈濟醫院相關個案，再增14人確診，再加上奧斯卡美式餐廳相關4例、小加拿大美語補習班新增3名小學生確診，1例疫調中，另外還有12人已經PCR陽性但尚無案號；花蓮市府也公布14張海量足跡圖。

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另外，花蓮慈濟表示，決議即日起至24日止停止探病（病危或病情解釋不在此限），即日起進行全院工作人員PCR核酸普篩，門診手術（無住院需求），需完成快篩陰性，才可以執行。（編輯：孫唯容）

▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
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▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）
▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）

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