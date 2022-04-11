花蓮＋22疫情燒！慈濟醫院染疫擴大　最新14張海量足跡曝

東部疫情仍延燒，今（11）日花蓮新增22人確診，其中慈濟醫院相關個案，再增14人確診，再加上奧斯卡美式餐廳相關4例、小加拿大美語補習班新增3名小學生確診，1例疫調中，另外還有12人已經PCR陽性但尚無案號；花蓮市府也公布14張海量足跡圖。 我是廣告 請繼續往下閱讀 另外，花蓮慈濟表示，決議即日起至24日止停止探病（病危或病情解釋不在此限），即日起進行全院工作人員PCR核酸普篩，門診手術（無住院需求），需完成快篩陰性，才可以執行。（編輯：孫唯容）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新足跡曝光。（圖／花蓮縣政府提供）基隆+36本土！最新足跡曝 曾到秀泰影城、星巴克、KTV新北惡男掛急診「沒戴口罩」！不爽醫院沒賣 痛毆護理師台灣虎航機師身體不適！快篩陽性確診 目前感染源不明