3旬女中症僅打過一劑疫苗　醫點名要「兩者齊備」

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根據指揮中心統計，自今年1月1日截至昨日，3976例本土個案中，有15名中重度個案，其中2名死亡，中度個案年齡分別為20多歲1人、30多歲1人、50多歲3人、60多歲3人、70多歲3人、80多歲1人、90多歲1人；重症死亡個案2人分別為80多歲與90多歲。
對此，李明政認為，當確診病例數增加，中重症個案數自然會變多，不只60至80歲，部分中年人、年輕人也可能出現零星中重症個案，但應該還是60歲以上族群偏多，屆時統計數夠多，比例也才有意義。但不可否認的是，打完幾劑疫苗都仍有可能發生中重症，不過打完疫苗後，多數個案都是輕症或無症狀。
李明政指出，想要處理流行病，打疫苗絕對不是唯一辦法，疫苗是預防，口服藥是治療，兩者齊備才能控制並開放，而疫苗涵蓋率總有部份「釘子戶」不願施打，因此第一劑涵蓋率至少要85%、第二劑80%、第三劑75%才算足夠。
今指揮中心表示，已與輝瑞藥廠簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份將於第二季前到貨，前次採購尚未到貨部份也將於近期到貨，未來確診個案居家照護期間將建置多元遠距醫療，由醫師遠距看診開立處方、藥師調劑諮詢送藥到府。
不過70萬人份藥物是否充足？李明政解釋，要看藥物進口速度能否追得上感染案例，不過根據國外數據，輝瑞藥物有效度大約60%至70%，還待更多數據驗證。
李明政也分享，居家照護期間，民眾可以觀察，輕症症狀就類似一般感冒，不外乎是發燒、喉嚨痛、鼻涕、痠痛，但當有呼吸喘、吸不到氧氣、高燒不退、胸痛胸悶、咳嗽頻率高、咳黃色或帶血絲痰、頭昏、意識模糊等症狀就是進入中症，甚至若有指甲發紺就是情況較為嚴重，應特別注意。
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