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唐美雲顫抖簽放棄急救書　93歲國寶唐冰森追思會日期出爐

▲唐美雲忍痛簽母親唐冰森的放棄急救書。（圖／民視提供）
▲唐美雲忍痛簽母親唐冰森的放棄急救書。（圖／民視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-04-11 17:48:08

藝人唐美雲的母親唐冰森3日清晨因心臟衰竭逝世，享耆壽93歲。唐冰森是國寶級的歌仔戲小生，唐美雲從小與母親學戲，母女感情深厚，她日前表示，接到病危通知後，雖然不願讓母親經歷侵入式治療的折磨，但在簽下放棄急救同意書的那一刻，忍不住雙手顫抖。

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▲歌仔戲小生唐冰森追思會4月14日舉行。（圖／翻攝唐美雲臉書）
▲歌仔戲小生唐冰森追思會4月14日舉行。（圖／翻攝唐美雲臉書）
藝人唐美雲說，「第一天到底怎麼度過的，我到現在我都沒有辦法回想，整個人恍神，就像在作夢一樣。」非常希望這是一場夢。醫師跟她講其實媽媽九十幾歲了，身體的狀況其實是越來越衰弱，所以選擇這樣的方式，讓母親自己決定，她什麼時候離開我們，對她而言是最好的方式。

媽媽的為人一直是唐美雲學習效法的對象。「我們一起在一個劇團裡面，在母親身上學習到更多的是身教。」成長的過程中，她深受爸爸媽媽的影響，除了教育、學習之外，就是身體力行，他們的言行舉止深深影響著小孩們，這是唐美雲最感謝她父母的地方。

▲唐美雲放手讓心臟衰竭的母親唐冰森離世。（圖／民視提供）
▲唐美雲放手讓心臟衰竭的母親唐冰森離世。（圖／民視提供）
唐美雲製作的《孟婆客棧》，媽媽從第一集到最後一集都有鎖定播出，是她的忠實觀眾，唐美雲也說把對母親的不捨與思念，化作傳承台灣歌仔戲文化的力量，完成母女共同的心願。唐美雲母親的告別式謹擇於2022年4月14日，上午10點30分於南山放生寺舉行公奠。

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