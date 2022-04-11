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大戰一觸即發？烏國官員：俄軍已在頓巴斯展開攻勢

▲烏克蘭官員透露，俄軍已經在頓巴斯地區展開攻勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭官員透露，俄軍已經在頓巴斯地區展開攻勢。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-11 18:08:382022-04-11 18:09:58

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭已逾40日，自俄軍從基輔周邊撤離後，便在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）重啟攻勢。而美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）才公布最新衛星影像指出，俄國車隊正從烏克蘭哈爾科夫州大布爾盧克鎮往南行駛，便有烏克蘭官員透露，俄軍已經開始在頓巴斯地區展開攻勢。

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根據《CNN》報導，烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）發表談話表示，俄羅斯在頓巴斯地區展開了最新攻勢，並警告俄軍在此持續集結軍隊。不過德尼森科強調，這不會重演2月24日俄軍入侵時的戰況。

德尼森科表示，俄軍持續集結部隊，並在頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）重新部署部隊及軍備，即便這幾天並沒有討論太多重大戰役的情況，「但以我的觀點來看，這場戰役已經開始」。

在過去幾天烏克蘭第四大城第聶伯羅（Dnipro）地區在夜間傳出爆炸聲響，第二大城哈爾科夫（Kharkiv）持續遭到砲擊。烏克蘭當局正在加強疏散頓巴斯平民，並計劃於4月11日從盧甘斯克和頓內茨克增加更多的撤離列車。

馬薩爾科技公司11日公布於8日拍攝的最新衛星影像指出，1支8英里（將近13公里）長的俄軍車隊，包含裝甲車、拖著火砲的貨車和支援裝備等，正穿越烏克蘭的大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk），向南進逼頓巴斯地區。

▲馬薩爾科技公司的最新衛星影像顯示，一列將近13公里長的俄軍車隊正前往烏東。（圖／翻攝自推特）
▲馬薩爾科技公司的最新衛星影像顯示，一列將近13公里長的俄軍車隊正前往烏東。（圖／翻攝自推特）

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