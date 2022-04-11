四寶中最賺！台塑首季EPS 2.6元　展望Q2營收估將成長

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南亞第一季合併營業額1020.9億元，季減5.5%、年增13.8%。首季歸屬母公司之稅後淨利為150.4億元，每股稅後盈餘1.90元，為史上同期第二高。南亞指出，去（2021）年第一季北美氣候異常衝擊市場供給，導致產品利差顯著擴大，今年雖然產業供給較為充裕，但因需求動能仍佳，使產品尚能維持良好的利潤，整體獲利達到史上同期次高。
台化第一季合併營業額953.97億元，季增0.8%、年成長13.4%。首季歸屬於母公司稅後利益為60.63億元，季增70.1%，每股稅後盈餘1.04元。台化指出，售價方面，ABS、PC、HAC受供給增加或下游需求保守，影響行情趨弱下跌，其他石化、紡纖產品隨油價及原料價格上漲。另外，受俄烏戰爭影響，推升油價及石化產品售價上揚，加工價差改善，影響本季營業利益較上季增加。
台塑化第一季合併營業額1855.51億元，季增2.6%、年增42.4%。首季歸屬母公司的稅後利益136.57億元，每股稅後盈餘1.43元。台塑化表示，第一季合併稅前利益部分，光是營業利益就增加71.7億元，其中煉油事業受惠全球油品需求轉強，主要產品原料價差增加所致。
展望第二季，台塑指出，俄烏戰爭爆發以來，國際原油價格上漲，推升原料乙、丙烯成本，加上第二季步入傳統需求旺季，預期第二季石化產品平均價格高於第一季，且公司歲修廠數減少，開工率比第一季高，產銷量增加，因此，維持認為在價、量齊揚下，第二季營業額將比第一季成長。
至於南亞指出，貨幣寬鬆與運價上升、推升物價、俄烏衝突與國際制裁，能源、油價、糧價大漲，進一步加劇通膨，民眾消費力減弱，加上近期中國大陸地區新一波防疫封鎖措施，物流受阻，產業鏈長短料問題將持續，影響客戶備庫意願，且企業成本難以轉嫁，坦言長久而言將影響產業正常發展。估計4月營收將較3月小幅減少，第二季營收將與第一季相當或略減。
針對第二季展望，台化也說今年春節後下游加工廠開工不如預期，往年元宵節後會逐漸復工，約半個月後恢復正常進入旺季，可是今年元宵已經過了快兩個月了，市場仍然低迷，終端需求偏弱，品牌下訂也保守，主要原因有三，包括通膨與疫情嚴重，打擊內需，特別是中國大陸。再來是運能與運費限制輸出國的外銷。最後是中國大陸新產能自去年起大量開出，使下游廠商觀望保守。估計4月營收較3月略減，但第二季營收將較第一季成長。
而關於未來油價，台塑化指出，近期美國與國際能源署接連宣佈釋放戰略庫存超過2億桶，且上海持續封城抗疫，使近期中國其他城市也可能面臨封城，衝擊中國油品需求，油價上檔承壓，短期油價高點已過，但俄羅斯在布查鎮的戰爭罪行，使歐美制裁俄羅斯態勢再次升高，地緣政治風險支撐油價，預期油價轉為區間震盪。
台塑化之煉製毛利將維持強勢，輕裂廠部分因近期石化下游受中國封城影響，需求疲弱，輕裂廠維持降量運轉且進入集中檢修期，供給仍吃緊，石化基本原料價格可反應成本維持合理價差。