抗議阿妹演唱會遭網友罵翻 里長：沒針對特定歌手或公司
歌手「阿妹」張惠妹連續數日在台北小巨蛋開唱，不過造成周圍住宅的晃動，引發附近居民不滿。9日上午中華里里長游吉興與妻子也前往台北市政府抗議，引發各界正反兩方議論。而游吉興與妻子在網路上也遭到網友們罵翻，也讓游吉興今（11）日下午發表聲明，表示並無針對特定歌手及公司，僅對於地震事實與防範做討論與相關權益爭取。
游吉興表示，因演唱會所發生的人為地震確實存在，受影響住戶苦不堪言。這樣的影響與晃動，相信沒有經歷過的人，是無法感同身受每一次的人為地震，是持續性近20分鐘搖晃所產生的不適與不安。除了家中家具的晃動，連黃珊珊副市長親自前往里民家中體驗，都能感覺到「頭暈」的現象，長期居住在當地里民的困擾，更是難以用言語形容。更有家中長輩為了避免受到影響，會在晚間10:30至11:00離開家中，絕非如各式網路傳言「風扇左右搖晃」「家具輕微晃動」，如此輕描淡寫的影響。
游吉興強調，對於市府所說「小巨蛋的『先天缺陷』無法改善，但日後仍會積極與各活動主辦單位討論，並希望不要再發生相關事情。」本里對於搖晃的影響是最真切感受，但並非針對性或是無的放矢，許多場演唱會中，看到主辦單位努力協調歌迷與參與者，也讓我們對於搖晃的餘波有更多的理解與包容。
游吉興直言，感謝台北市政府、張惠妹小姐、經紀公司及演唱會工作人員，對於此次事件做出的協助與誠意，但顯然搖晃的情況還需要更多的努力與調整，對於受影響里民的反映與里辦公處的立場，我們隨時採開放態度，持續與市府、經紀公司及各相關單位保持聯繫並商討對策，希望能取得共贏的局面，讓後面幾場演唱會順利進行，也保障里民的居住安全。
而針對網路上的攻擊與批評，游吉興表示夫妻倆一律虛心接受，並檢討不足之處。「不接受採訪，是不希望產生誤解或是過度渲染的空間。」游吉興說，因此在這次聲明發出後，便不再做回應及受訪。也呼籲各位歌迷朋友們理性討論，針對期間收到的侮辱性言詞與人身攻擊，將保留相關法律權利。