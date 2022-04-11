馬勒卡「吃掉」梅姬！最快今晚轉中颱　週三變天降溫

中央氣象局指出，目前在關島西方海面上的第一號颱風「馬勒卡」，由於有持續增強的趨勢，預計今晚就有機會發展成為中度颱風，至於第二號颱風「梅姬」，由於還在菲律賓近海打轉，強度持續減弱中，預計最快明天就會減弱為熱帶性低氣壓，未來環流水氣將併入馬勒卡颱風。所幸未來馬勒卡颱風會逐漸朝北北西轉北，往日本南方海面移動，距離台灣最近也有超過1600公里，對台灣陸地天氣沒有影響。不過特別提醒，週二到週四這段期間，受到颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島沿海地區可能有長浪出現，民眾前往海邊活動要注意安全。
氣象局預報員黃恩鴻指出，今天各地普遍為多雲到晴的穩定天氣，中部以北地區高溫超過攝氏32度，南台灣更有攝氏33度左右，預估這波穩定天氣可持續到週三（4/13）白天，由於日照強烈，西半部地區要留意紫外線指數過高，另外各地早晚早晚低溫約攝氏21到23度，日夜溫差較大，請早出晚歸民眾要留意保暖。
黃恩鴻說，比較明顯的天氣變化將落在週三晚間到週四（4/14）清晨，由於鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部地區及中南部山區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區雲量偏多，不過週四下半天之後降雨就會稍微趨緩，不過北台灣氣溫稍微轉涼，高溫會降到攝氏26度左右，和這幾天暖熱的天氣型態相較降溫明顯，至於中南部地區高溫僅略降約攝氏1到2度。
週五、週六（4/15~4/16）由於水氣略增，北部及東半部地區有舉步短暫與，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴。北台灣高溫會再降到攝氏22到23度。直到下週日、週一（4/17~4/18）天氣回穩放晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，不過北台灣持續受到冷空氣影響，白天高溫也只有攝氏22度左右，請民眾安排戶外活動要留意天氣變化。