COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國內首艘離岸風電大型浮吊船！台船建造環海翡翠輪下水

▲台灣國際造船公司建造環海翡翠輪下水，為國內首艘離岸風電大型浮吊船。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司建造環海翡翠輪下水，為國內首艘離岸風電大型浮吊船。(圖／台灣國際造船公司提供)

記者黃守作／高雄報導

2022-04-11 18:56:13

台船環海公司委由台灣國際造船公司建造的台灣首艘全迴旋大型浮吊船─環海翡翠輪，日前在台船公司高雄廠區，舉行下水祈福儀式，為台灣造船技術，以及我國離岸風電產業史上寫下重要的一頁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲行政院院長蘇貞昌(中)、經濟部部長王美花(左2)、台灣國際造船公司董事長鄭文隆(左1)、高雄市市長陳其邁(右2)、台船環海離岸風電工程公司執行長Marco Kanaar(右1)，為國內首艘離岸風電大型浮吊船環海翡翠輪下水按鈕祈福。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲行政院院長蘇貞昌(中)、經濟部部長王美花(左2)、台灣國際造船公司董事長鄭文隆(左1)、高雄市市長陳其邁(右2)、台船環海離岸風電工程公司執行長Marco Kanaar(右1)，為國內首艘離岸風電大型浮吊船環海翡翠輪下水按鈕祈福。(圖／台灣國際造船公司提供)
台灣首艘全迴旋大型浮吊船─環海翡翠輪下水祈福儀式，是由台船公司董事長鄭文隆與該公司轉投資的台船環海離岸風電工程公司執行長Marco Kanaar共同主持，行政院院長蘇貞昌、經濟部部長王美花、高雄市市長陳其邁、立法委員賴瑞隆、許智傑、李昆澤等人，以及中能離岸風場、海龍離岸風場等台灣離岸風場開發商代表與會。

▲行政院院長蘇貞昌致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲行政院院長蘇貞昌致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)
行政院院長蘇貞昌在致詞時表示，環海翡翠輪是台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，是國內造船龍頭業者─台船公司，與國際海事工程大廠─DEME Offshore公司，共同響應政府能源轉型政策，所投資興建的高性能、高裝載能量，以及多功能之革命性主力風電工作船。

▲國內首艘離岸風電大型浮吊船環海翡翠輪下水。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲國內首艘離岸風電大型浮吊船環海翡翠輪下水。(圖／台灣國際造船公司提供)
台灣國際造船公司董事長鄭文隆說，環海翡翠輪是於2020年6月30日，由台船環海公司與台船公司簽訂造船合約，並於同年9月開工，此次舉行下水儀式，是整個建造過程中相當重要的階段，預計於2023年初完工，完工後將投入中能及海龍等離岸風場進行建置工程作業。

鄭文隆指出，環海翡翠輪全長216.5公尺，寬49公尺，深度16.8公尺，載貨面積8,200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸。

該船可搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，在最具經濟效益之條件下，可為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。

鄭文隆並指出，台船公司配合政府能源轉型政策，近年來積極參與離岸風電產業，以協助推動再生能源推廣政策，除了多角化經營新設事業體，轉投資成立台船環海電工程公司，亦積極落實技術本土化政策，期能透過這艘專業風電工作船舶建造作業，將國際造船技術扎根台灣，並可為台船環海公司帶來更多海事工程商機。

治安維護新利器！高雄港警總隊高P62號警艇啟用及祈福

防阻疫情蔓延！高雄港持續加強港區各項防疫措施

宜居城市、地王商圈　制震輕奢宅稀有釋出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀