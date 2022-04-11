國內首艘離岸風電大型浮吊船！台船建造環海翡翠輪下水

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行政院院長蘇貞昌在致詞時表示，環海翡翠輪是台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，是國內造船龍頭業者─台船公司，與國際海事工程大廠─DEME Offshore公司，共同響應政府能源轉型政策，所投資興建的高性能、高裝載能量，以及多功能之革命性主力風電工作船。
台灣國際造船公司董事長鄭文隆說，環海翡翠輪是於2020年6月30日，由台船環海公司與台船公司簽訂造船合約，並於同年9月開工，此次舉行下水儀式，是整個建造過程中相當重要的階段，預計於2023年初完工，完工後將投入中能及海龍等離岸風場進行建置工程作業。
鄭文隆指出，環海翡翠輪全長216.5公尺，寬49公尺，深度16.8公尺，載貨面積8,200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸。
該船可搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，在最具經濟效益之條件下，可為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。
鄭文隆並指出，台船公司配合政府能源轉型政策，近年來積極參與離岸風電產業，以協助推動再生能源推廣政策，除了多角化經營新設事業體，轉投資成立台船環海電工程公司，亦積極落實技術本土化政策，期能透過這艘專業風電工作船舶建造作業，將國際造船技術扎根台灣，並可為台船環海公司帶來更多海事工程商機。