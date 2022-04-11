名家論壇》韋安／蔣萬安如何打破雙重「腹背受敵」困境？

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根據一月中，TVBS發布的民調，若蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣的支持度為40%，領先陳的29%及黃的19%。
這與去年3月TVBS的調查相比，蔣萬安支持度略減3個百分點，陳時中支持度下滑6個百分點，兩人差距擴大至11個百分點。但黃珊珊支持度則由12%持續上升至19%，逐漸形成三強鼎立格局。
值得尤為關注的一點，蔣萬安與黃珊珊之間，10個月內，一減一增，差距縮小了10個百分點。如果照這個趨勢延續下去，兩人到年底選舉時，蔣的領先優勢將更為弱化。
這使蔣萬安陷於，與綠白對手競爭者的第一種「腹背受敵」。在目前，民眾黨-白色力量支持者與泛藍民眾交集，遠大於與泛綠民眾的交集之下，黃珊珊民意支持的急起直追，雖然很難超過蔣萬安，但所形成的強勢「三腳督」，將使民進黨候選人得利，而使蔣萬安陷於困境。
蔣萬安的第二種「腹背受敵」，一方面來自泛綠陣營，喋喋不休的凌厲攻勢。另一方面則是深藍部分人士，也開始認為蔣沒有戰力和魄力，發出了不少質疑和雜音。
在這雙重「腹背受敵」困境之下，蔣萬安又該如何調整與自處？
2個月前，據媒體圈人士透露，蔣萬安很「惜言」，除了願意接受可控的專訪，不太願意發表言論。不過這種狀況，已經開始調整和改變。蔣萬安當下正在積極地掌握話語權。
一個月前，蔣在立院質詢行政院長蘇貞昌，要求蘇承諾和保證「不缺電」，遭蘇反嗆「你祖父還承諾反攻大陸？」。日後幾天雙方唇槍舌戰，蘇說蔣國會殿堂質詢猶如「街頭小混混」，蘇還酸蔣「猴子爬的高才被看到紅屁股」。蔣也一一回應反擊，最終的結果是，蘇貞昌事後表示，自己要增加修養，還說要學習忍耐。這算不算是一種對蔣的道歉？
在藍營黨內人士，一再主張藍白合，建議（或懇請、哀求）黃珊珊「禮讓」，被弄得灰頭土臉之後，蔣萬安也發聲「止血」。
最近一份親綠民調，顯示黃珊珊的支持度攀升來到23%。蔣萬安對此解讀，「黃副市長她代表現在台北市政府，她的支持度如果只有23%，其實也代表有超過一半甚至是7成民眾，是期待要有新的改變。」
黃珊珊反擊：「那如果這樣子如果蔣委員只有30%，有70%不認同他嗎？那另外國民黨只有百分之10幾，有80%不認同它嗎？」
兩方言論在民眾心目中，孰是孰非是一回事，但起碼蔣萬安願意表達自我，去搶佔輿論板塊。像這樣的議題，如果蔣不聲不響，就有一堆站在他對立面的人，幫他「搶答」，繼續唱衰他的選情。他不說，別人會幫他說，反而淪於被動。
蔣萬安8日拋出新想法，稱要將中正紀念堂升級，改名為「台灣建設紀念館」，再度引發論戰。
張亞中馬上批評蔣，「和民進黨拿香拜」。行政院長蘇貞昌也來了，對此表示，威權的象徵在民主的今天，連蔣萬安都知道要改變了，至於要怎麼改，大家可以討論。
有不少藍營支持覺得蔣萬安此舉是「何必？」但蔣萬安不這樣可以嗎？一方面，對手陣營的名嘴，一天到晚要他「驗DNA」，驗明正身。另一方面，則天天追打，他對兩蔣歷史定位，以及對中正紀念堂存廢的看法。這個議題他無法繞過去。
其實，蔣萬安提議中正紀念堂升級為「台灣建設紀念館」，是掌握「話語權」，向民進黨意識形態之戰的「逆襲」。
「抗中保台」目前是綠營，除了「反核」和「台獨」之外的，第三大（張）「神主牌」。蔣萬安的提議，就是要凸顯：蔣介石是台灣「抗共保台」第一人，是民進黨「抗中保台」的先行者；蔣經國則是台灣政界，建設台灣、發展台灣的奠基人。這兩個觀點和觀念，深入探討下去，是很難被推翻改變的。蔣萬安不會失分。
蔣萬安的主張，其實是在與民進黨，就中華民國在台灣的歷史，兩蔣的歷史功過，進行一場「直球對決」。呈現出兩蔣在台灣二戰之後，真正的「時代價值」。
這種「時代價值」就是，從哲學史觀來看，蔣介石解決了中華民國台灣的存在問題；蔣經國則奠定了中華民國在台灣的發展基礎。論兩人的功過，永遠無法迴避掉這兩個事實。
未來的選戰還很漫長，攻防將更加激烈。面對雙重「腹背受敵」，蔣萬安第一步要作的，就是要「放得開一點」，能言敢言。尤其在民進黨還未推出人選之前的「真空期」，多主導議題，扭轉劣勢，為自己建立層層防線。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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