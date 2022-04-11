名家論壇》單厚之／除了「蔣」，萬安還剩下什麼？

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但若說是原罪，其實也不那麼精準。蔣萬安和他父親蔣孝嚴並非生而姓蔣，而是後來改姓，蔣孝嚴的雙胞胎弟弟章孝慈直到過世都跟著母親姓章，章孝慈的子女也都沒有改姓。蔣萬安的原罪跟枷鎖其實是蔣孝嚴主動套上的，雖然外界看他們是蔣家後代，但蔣家並不這樣認為，真要論起蔣家的事，蔣孝嚴父子也沒有話語權跟代表性。
雖然沒有資格代表蔣家，但蔣萬安的確承接「蔣」這個姓的政治資源，才會有今天的位置和政治能量。既然得到了資源，自然也要承擔相應的包袱，這也是蔣萬安想要更上一層樓時，一直苦惱的事；所以一有機會就想要洗白，一被問到就反射性的要展現出開明的樣子。
但蔣萬安「開明」的背後，也是吃定深藍支持者會認「蔣」的招牌，所以可以毫無顧忌的討好綠營和中間選民，而不必在乎深藍支持者的情感。但也是這樣的思維，導致藍軍對於蔣萬安並沒有太高的熱情，所以蔣萬安的民調才不如預期。
蔣萬安把「蔣」字看得比天大，但在外人眼中未必如此。台北市長柯文哲受訪時就說，「現在戰況（疫情）緊急，就在討論這個」？雖然蔣萬安是被動拋出議題，但在藍軍或中間選民的眼中，難免會覺得蔣萬安並沒有真的關心「民之所欲」，甚至是把家事放在國事之前，把刨祖墳看得比城市治理更重要。
如果現在是3個月前，蔣萬安民調仍然一枝獨秀的那個時間點，蔣萬安要力採守勢，避免自己的弱點被對手攻穿，就是一個可以理解的策略。但今天的情況是，蔣萬安的民調、看好度都持續下滑，而且沒有出現反轉的訊號，蔣萬安理當主動出擊，創造議題、拉抬聲勢，儘可能的邊緣化黃珊珊，形塑兩強對決的態勢，而蔣萬安卻仍舊採取守勢，只想到消毒，就是很怪的策略。
蔣萬安一直把老蔣當成包袱，但撇開蔣萬安自己的心魔不談，怎樣看待兩蔣，其實關係到在政治光譜上的定位和市場的切割。以台北市藍大於綠的基本盤來看，蔣萬安理論上應該選擇站在中間偏藍的位置，對兩蔣的評價也應該是「功大於過」，但蔣萬安卻一直選擇站在中間偏綠的政治光譜，對老蔣的評價也是過大於功。
雖然有「蔣」姓的加持，但蔣萬安距離自己的支持者其實有一段不小的距離，這正是選情陷入困境的主因。錯把資產當作負債，讓蔣萬安顛倒了事情的優先順序，明明應該先提出願景、政見、凸顯個人特質，讓「攻擊成為最好的防禦」，營造可能勝選的氣勢；但蔣萬安卻忙著洗血緣、忙著拋出中正紀念堂轉型，把其他的政見都拋諸腦後。
於是，台北市民除了「蔣」字當頭，看不到蔣萬安的任何政見、想法，想像不出蔣萬安治理下的未來。除了「蔣介石的曾孫」，蔣萬安變得什麼都不是，蔣萬安比自己搞成「XX的兒子」、「OO的女兒」那樣無聊、無趣的政二代。如果除了「蔣」字之外，其他方面都乏善可陳，蔣萬安的選情恐怕只會更糟。
●作者：單厚之／資深媒體人
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