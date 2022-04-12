《蝙蝠俠》曝祕辛　羅伯派汀森煙燻妝被讚「性感得要命」

影音平台MyVideo 4月推出多部強檔電影，由麥特李維斯重起的電影《蝙蝠俠》，找來英國男神羅伯派汀森扮演新任「布魯斯韋恩」，全新暗黑陰鬱風格大受好評，電影上映至今已在全球狂賣7.13億美金（約205億新台幣）。派汀森版本蝙蝠俠外型最大的特色，在於他拿下蝙蝠俠面罩時，可看見臉上仍留有濃濃的煙燻妝，其化妝師娜歐蜜多恩（Naomi Donne）透露，殘留煙燻妝的點子是導演麥特堅持的，化妝組費盡功夫滿足了導演期待，不只反覆調配出煙燻妝的完美比例，甚至還在眼妝中加入了輕微亮粉，讓其妝容能如蝙蝠裝一樣折射出光澤。





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▲羅伯派汀森因《蝙蝠俠》再度受到注目。（圖／華納兄弟提供）

化妝師也表示，煙燻妝在派汀森身上發揮出奇好的效果，更直呼：「看起來性感得要命！男人化起黑眼妝真不賴！」尤其是蝙蝠俠眼妝有點髒髒的，順著眼眶、臉頰流下來的畫面特別迷人，這個妝容也含有即使蝙蝠俠脫下戰袍，也無法完全擺脫作為蝙蝠俠陰暗面的隱喻。





▲《蝙蝠俠》由羅伯派汀森（左）和柔伊克拉維茲主演。（圖／MyVideo提供）

派汀森除了片中造型令人印象深刻，他為完美化身「黑暗騎士」，積極健身訓練，讓身形更加挺拔健壯，多年好友艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）近來上脫口秀節目時就透露，有次他到一家健身房，一進去撞見一名紮著高馬尾的大隻佬在練習高難度動作特技，形容畫面「像和傑森摩莫亞（水行俠）一起健身」，艾迪自覺身材瘦小，縮在角落弱弱的鍛鍊，做沒多久就起身離開，結果那名大隻佬對他說：「掰掰，艾迪！」他才猛然發現，大隻佬就是派汀森，讓艾迪當場驚呆，也表示：「他的身材有巨大的變化，他完全改變了自己！」



