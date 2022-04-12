不捨比莉隔離！周湯豪罕見流男兒淚　贊成母親交男友  

最強男團選秀節目《原子少年》的星際導師周湯豪，難得和媽媽比莉合體，擔任冰淇淋品牌Häagen-Dazs代言人，以母親招牌圖案為靈感，巧思將蛋糕設計點綴滿了比莉最愛的豹紋元素，提到兩人聯袂現身，比莉姐回想上回母子一同出鏡，竟是超多年前的母嬰雜誌，這次攜手代言可說是前所未有第一次！





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▲周湯豪（左）對媽媽比莉的招牌菜暸若指掌。（圖／Häagen-Dazs提供）

她受邀前來玩真心話快問快答，藉由螢幕隔空出題，觀看兒子的即時反應，她一下車就開懷：「好好笑喔！」以為奉命來整兒子，殊不知其實是諜對諜，品牌串通周湯豪給媽媽大驚喜，原本被派來整兒子的比莉姐，恕不知反被兒子蒙在鼓裡，在連線的真情告白中，她頻頻笑到泛淚。





而當周湯豪藉故害羞尿遁，沒想到卻是捧著親手做的「愛擁豹」冰淇淋蛋糕現身眼前，讓比莉姐驚訝到大噴淚，直喊：「哇哇哇！」在完全沒有對好的情況下，比莉姐一身豹紋和蛋糕超級搭，周湯豪連不防遞上傑作，誇媽媽：「妳今天剛好配一套耶！」讓比莉姐超感動，一把抱住兒子說謝謝！





有趣的是，當比莉問兒子自己有什麼優缺點，周湯豪回答優點時連珠炮攻勢，逗得比莉樂不可支，提到缺點時，周湯豪老實回答，「邏輯不好、脾氣不好…」讓比莉姐大笑回嗆：「你（回家）快沒有飯吃了。」她緊接再問兒子最喜歡和討厭哪到媽媽煮的菜，謙稱只會做咖哩和通心粉，沒想到周湯豪將兒時記憶中比莉愛煮的菜如數家珍，「我媽炒的海瓜子很特別，還會加番茄醬，可是很好吃」，又接著說「但媽媽現在只做咖喱和義大利麵」，百分百完全命中，更讓比莉開心不已！





▲周湯豪（左）因為不捨比莉一個人隔離，竟流下男兒淚。（圖／Häagen-Dazs提供）

至於贊成媽媽交男朋友嗎？周湯豪秒回當然希望，卻又多一句：「這樣她就不會…一直煩我。」讓全場笑翻，但他是真的希望比莉姐快樂，當下打聽四周：「怎麼樣，她現在有男朋友了嗎？」此外，比莉和周湯豪不約而同認為，去年赴L.A.拍攝《GOOD LIFE》MV，家人長時間的一段相處，是母子很美好的回憶，但比莉姐要先返台隔離時，周湯豪因擔心媽媽居然掉下男兒淚，「就很難過，又捨不得！」這時隔著銀幕的比莉也頻頻拭淚，說到：「因為我回來還要隔離，他很擔心我，說那兩個禮拜妳怎麼辦？」比莉表示有一直把兒子這件事珍藏在心底。





此外，周湯豪真心話大放送，要母親去過自己想要的生活，表示自己已經很大了，媽媽真的付出太多，「當然還是有我的陪伴，希望她可以做自己好一點。」他俏皮說如果媽媽想交男友就慢慢去探索，「因為我愛她，所以我希望她有她的人生，她過得開心，那我就會放心！」一番話讓比莉姐感動不已。



