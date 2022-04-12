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鞋全家福竟藏「神秘服務」！身障者超貼心　眾淚完全改觀

▲有網友分享，鞋全家福背後暖心的舉動，不僅特別有專門替身障者服務，剩下單腳的鞋子也會捐出去，給有需要的人。（圖／翻攝自Google Maps）
▲有網友分享，鞋全家福背後暖心的舉動，不僅特別有專門替身障者服務，剩下單腳的鞋子也會捐出去，給有需要的人。（圖／翻攝自Google Maps）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 07:00:00

在國際運動品牌以及疫情的影響下，台灣本土的老品牌「鞋全家福」反而成為大家關注的話題。對此，有PPT網友分享，由於妻子是身障者，只有一隻腳，但都是去鞋全家福消費，結果意外曝光鞋全家福背後貼心的服務，瞬間獲得大家推爆，「真的該支持了」、「佛心店家，我還不推爆」。

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網路論壇PTT，一名網友informaly就轉貼「鞋全家福屹立不搖的原因」的貼文分享店家背後暖心的舉動，他提到，「因為內人本身是肢體障礙人士，她只有一支腳，但她也都去全家福買鞋，可以只買一支鞋，那麼問題來了，剩下一支，店家如何販賣呢？」。

▲一名曾在「鞋全家福」打工的網友表示，不是只有老人、小孩會到鞋全家福買鞋，有些高中生也會。（圖／翻攝自鞋全家福金門店臉書粉專）
▲鞋全家福背後貼心的舉動，瞬間掀起網友們熱烈討論，更有人表態願意去鞋全家福支持力挺。（示意圖／翻攝自鞋全家福金門店臉書粉專）
原PO解釋答案，「捐出去！全家福會釋出這些鞋子，讓有需求的人去登記，再配送給需求者，所以雖然以前一直覺得他們部份鞋子的品質不大好，但後來才發現是因為自己週遭環境造成的，加上他們又作公益，我也大多都去那邊買鞋，小小分享給各位大大」。

貼文曝光後，大家紛紛推爆「原來全家福這麼佛心」、「真的是很好心的做法耶」、「推全家福，改觀了！」「原來也是默默做善事不張揚的佛心」、「明天去吃牛肉麵支持一下！」、「可以算半價也真佛 你看外面的體育用品店有幾家願意賣半價」、「真的要找時間去光顧了」。

據了解，創辦「鞋全家福」的三商企業，從民國80年就成立「單腳鞋銀行」至今，只要是會員就可以到全台一百多家直營店，購買兩支不同尺寸的鞋子，而且只要付一雙鞋的價錢，對於身心肢體障礙者來說，是非常貼心的服務。（編輯：詹鎰睿）

 【本文獲PTT網友informaly授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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