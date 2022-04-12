COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／新北黨部主委改選暗潮洶湧　直達天聽余天孚眾望

▲立委余天與總統蔡英文的關係親近，且能隨時通電話。（圖／余天臉書）
▲立委余天與總統蔡英文的關係親近，且能隨時通電話。（圖／余天臉書）

記者陳志仁／特稿

2022-04-12 11:00:45

民進黨新北市黨部主委將於5月22日進行改選，尋求連任的湧言會新北市議員何博文，11日搶頭香登記，豈料正國會立委余天稍後也託人完成參選主委的登記，也為主委的選戰投下震撼彈；政壇人士認為，能直達天聽的余天，恐是維「非新蘇平台」運作的最佳解方。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲身兼新北市議員的現任主委何博文，今日前往市黨部登記爭取主委的連任。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.11）
▲身兼新北市議員的現任主委何博文，今日前往市黨部登記爭取主委的連任。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.11）
曾任新北市黨部黨職的正國會成員指出，經內部的討論後，部分的議員認爲，雖與英系在議員的初選有些不快，不過若要讓「非新蘇平台」持續的運作，余天恐是最大公約數的人選；此外，余天雖是正國會的成員，不過未實際參與派系的運作，且余天也不分派系的幫過許多民代、首長助選，甚至蘇貞昌2018競選新北市長失利時，余天不僅陪同謝票外，更一肩承擔敗選的責任請辭主委。

該正國會成員又說，余天日前邀正國會的市議員陳啟能、李坤城、英系彭佳芸，及派系較不明顯的李倩萍，開誠布公的一起討論下屆立委選舉，天哥（余天）並提議想選立委的人就不要競選議員；由此可見，余天就是把黨的利益放在派系之上，且對於是否支持何博文的連任，並不完全是派系的考量，且余天非派系的資產，而是民進黨的公共財，也較易取得英系等其他派系的支持。

政壇人士分析，問政犀利的何博文宣布不競選市議員連任，並交棒給服務處主任黃淑君，挑戰2024年區域立委的企圖心明顯，也讓板橋東區的英系立委羅致政，或板橋西區的蘇系立委張宏陸壓力倍增；加上何博文與羅致政之間的關係緊張，英系已表明不支持何博文連任主委，至於是否支持余天回鍋角逐主委，英系這幾天會召開派系的會議討論。

▲英系為了立委的布局，不排除推派板橋區的新北市議員黃俊哲參選主委。（圖／記者陳志仁攝）
▲英系為了立委的布局，不排除推派板橋區的新北市議員黃俊哲參選主委。（圖／記者陳志仁攝）
政壇人士表示，地方的基層盛傳，英系為了2024立委的布局，不排除推派板橋區的新北市議員黃俊哲；至於蘇系這次傾向不推人，並將重心擺在市議員的初選，並語帶保留說，英系或新系或許會推人參選主委，因此是否支持余天則在觀望中，要等到登記截止後再決定，也讓新北市黨部的第七屆主委改選暗潮洶湧，有可能形成「三角督」的局面。

政壇人士直指，湧言會的領導人林崑海今年2月因病過世後，湧言會的實力明顯受影響，尤其新北市黨部的主委的選舉上，若未取得英系的支持，單憑正國會與湧言會聯手的勝算不高，加上年底的地方選舉，各派系也各有各的盤算，據了解英系與蘇系都盼對方推人選；因此，不管雙雄的對決或三角督局面，黨內孚眾望且與總統蔡英文交情甚篤的余天，恐是各派系較能接受的人選。

盼綠色執政榮光重現新北　何博文、余天完成主委參選登記

巷仔內／蘇系最後掀底牌　綠營板橋議員派系圍攻光明頂

巷仔內／避吃碗內看碗外　呂孫綾棄議員雙殺英系布局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀