巷仔內／新北黨部主委改選暗潮洶湧　直達天聽余天孚眾望

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該正國會成員又說，余天日前邀正國會的市議員陳啟能、李坤城、英系彭佳芸，及派系較不明顯的李倩萍，開誠布公的一起討論下屆立委選舉，天哥（余天）並提議想選立委的人就不要競選議員；由此可見，余天就是把黨的利益放在派系之上，且對於是否支持何博文的連任，並不完全是派系的考量，且余天非派系的資產，而是民進黨的公共財，也較易取得英系等其他派系的支持。
政壇人士分析，問政犀利的何博文宣布不競選市議員連任，並交棒給服務處主任黃淑君，挑戰2024年區域立委的企圖心明顯，也讓板橋東區的英系立委羅致政，或板橋西區的蘇系立委張宏陸壓力倍增；加上何博文與羅致政之間的關係緊張，英系已表明不支持何博文連任主委，至於是否支持余天回鍋角逐主委，英系這幾天會召開派系的會議討論。
政壇人士表示，地方的基層盛傳，英系為了2024立委的布局，不排除推派板橋區的新北市議員黃俊哲；至於蘇系這次傾向不推人，並將重心擺在市議員的初選，並語帶保留說，英系或新系或許會推人參選主委，因此是否支持余天則在觀望中，要等到登記截止後再決定，也讓新北市黨部的第七屆主委改選暗潮洶湧，有可能形成「三角督」的局面。
政壇人士直指，湧言會的領導人林崑海今年2月因病過世後，湧言會的實力明顯受影響，尤其新北市黨部的主委的選舉上，若未取得英系的支持，單憑正國會與湧言會聯手的勝算不高，加上年底的地方選舉，各派系也各有各的盤算，據了解英系與蘇系都盼對方推人選；因此，不管雙雄的對決或三角督局面，黨內孚眾望且與總統蔡英文交情甚篤的余天，恐是各派系較能接受的人選。