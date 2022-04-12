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今明炎熱如初夏！雙颱對台均無影響　降溫8度變天時間曝

▲中央氣象局表示，今（12）日至明日白天台灣各地各地溫暖偏熱，白天高溫西半部可以到達31至33度，宛如初夏。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央氣象局表示，今（12）日至明日白天台灣各地各地溫暖偏熱，白天高溫西半部可以到達31至33度，宛如初夏。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 06:41:54

中央氣象局表示，今（12）日至明日白天台灣各地各地溫暖偏熱，大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後大台北地區及西半部山區亦有零星短暫陣雨。白天高溫可以超過30度，不過早晚較涼，日夜溫差有10度左右，早出晚歸建議要添加外套。而週四清晨鋒面掠過，溫度將顯著下滑，高溫一口氣驟降8度，「短袖變長袖」，要留意溫差變化。

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氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天西半部晴朗穩定、晨有局部霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚涼，日夜溫差大。今日各區平地氣溫：北部19至32度，中部19至33度，南部19至33度，東部19至32度。

週四晨鋒面抵達，中部以北轉有陣雨或雷雨、氣溫劇降（白天高溫由週三的32度，下降至週四的24度）；下半天鋒面快速通過，降雨逐漸緩和；冷空氣南下，中部以北轉涼。週五、六受東北風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、北部山區及東半部雲量較多、偶有局部短暫降雨的機率；北略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。

▲馬勒卡颱風正位於轉彎點上，準備往東北方向前進，預期仍有增強空間，可望成長為中度颱風，但對台灣沒有威脅。（圖／中央氣象局）
▲馬勒卡颱風正位於轉彎點上，準備往東北方向前進，預期仍有增強空間，可望成長為中度颱風，但對台灣沒有威脅。（圖／中央氣象局）
吳德榮指出，中央氣象局12日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，馬勒卡將於今日增強為「中度」颱風，範圍擴大；在關島西方海面繼續向北北西逐漸轉北，明日起轉北北東、再轉東北，將在日本南方海面大迴轉。輕颱「梅姬」在菲律賓中部，強度維持不了多久，其殘存環流將併入「馬勒卡」的大環流，兩者對台灣皆不具威脅。（編輯：倪浩軒）

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