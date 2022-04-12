42歲金泰希近貌根本女大生 Rain一組照片被讚奇蹟凍齡
南韓女神金泰希嫁給韓流天王Rain 5年多，育有兩女，她婚後減少演藝工作，專心在家相夫教子，最近的戲劇作品已經是2年前的《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，不過平時偶爾更新IG，與粉絲分享私下生活。金泰希近日PO出兩篇外出的照片，42歲狀態少女感滿滿，老公Rain則是秀出20年前的舊照，引起熱議。
金泰希日前上傳2張外拍照，她戴棒球帽，穿OVERSIZE帽T、寬褲，腳踩厚底帆布鞋，拿下口罩在巷弄內擺拍，一身休閒打扮飄出女大學生的味道，她對今年遲至4月才更新近況感到抱歉，寫道：「好久不見了嘿嘿！我們社區有很多看點和散步的好去處，以後我會經常發文的～我保證！！」
果然，2天後金泰希再度上傳一支夜間賞櫻的影片，她穿著輕便的私服混在人群裡，雀躍地甩動一頭秀髮，如少女般轉圈又跳躍，一點也不像年過不惑的媽媽，粉絲直呼：「我以為我看到一位高中生。」
另外，Rain月初在IG貼出一組2002年的照片，透露是粉絲傳給他的，照片看似在某活動現場，當年才19歲Rain留著厚重髮型，一臉稚嫩模樣，對比即將滿40歲的他，除了熟齡男人味取代青澀感外，其餘五官、身材幾乎零變化，讓粉絲讚嘆男神凍齡功力，也勾起年輕時追星的回憶。（編輯：楊穎軒）