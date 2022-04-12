法國大選2強競爭！美媒：極右派女將恐威脅歐盟、北約

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報導指出，相較於馬克宏，雷朋則是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的長期崇拜者，一直以來都與克里姆林宮維持友好關係，並從俄羅斯的銀行獲得了黨派貸款。儘管她並不贊同俄國入侵烏克蘭的行為，但在談到北約時，雷朋曾說，希望將歐盟國家中，唯一擁有核武力量的法國，從北約的綜合指揮結構中撤出，如此就不用再捲入「不屬於我們的衝突中」。
報導也提到，如果雷朋在第2輪選舉中擊敗馬克宏，也可能對歐盟的運作造成潛在傷害，雖然她所處的政黨「國民聯盟」（先前稱為民族陣線）已經放棄了離開歐盟、申根區和歐元區的提議，但雷朋仍是個疑歐派，打算減少法國對歐盟的貢獻；此外，她的競選綱領中，也有一些與歐盟的自由流動原則矛盾的內容。
雷朋是「民族陣線」（法國極右民粹主義政黨）創始人尚-馬里·雷朋（Jean Louis Marie Le Pen）最小的女兒，1986年加入民族陣線，2003年至2011年擔任民族陣線副領袖，2011年1月16日起擔任民族陣線領袖。
雷朋接掌「民族陣線」後，曾略為調整黨派路線，但仍以反移民、反歐盟及反伊斯蘭為基調。在她的帶領下，分析認為，法國已經超越了主導戰後政治的傳統左右分派路線，而是反移民的民族主義者，與支持全球化的親歐派之間的角力。
雷朋曾陸續參選過2012年、2017年的法國總統選舉，並於今年（2022年）再度出線，也被視為雷朋家族最接近執掌法國的1次。此外，法國極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）在第1輪選舉中，雖然以21.95%的得票率排名第3而遭到淘汰，但其選民也將是馬克宏和雷朋在第2輪決勝負的關鍵。