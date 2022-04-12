護白狼涉搶轎與警爆衝突！統促黨李家葳、吳金虎訊後交保
大甲媽祖遶境8日起跑，9日在通過彰化民生地下道後，統促黨總裁「白狼」張安樂一行人疑似帶隊搶轎，與警方爆發衝突，有6人當場被以現行犯妨礙公務帶回偵辦，其中統促黨榮譽主委吳金虎及其妻子李家葳經檢方複訊，諭令李家葳20萬元交保、吳金虎15萬元交保。
大甲媽祖遶境，在4月9日晚間行經彰化市永安路時，張安樂率領統促黨員，身穿政黨背心，疑似要接轎而警方擋下，雙方爆發衝突，有多名員警受傷，其中6人遭警逮捕帶回，依妨礙公務罪移送偵辦。
彰化地檢署隨後發出傳票，通知張安樂到案說明，檢方事後指出，除張安樂涉及大甲媽搶轎衝突，統促黨榮譽主委吳金虎及妻子李家葳也涉案，擔任統促黨主委的李家葳還涉嫌對警員嗆聲，因此對吳金虎夫妻發出傳票，但2人未報到，檢察官再發出拘票，彰化警方11日下午拘提2人到案進行訊問，訊後依妨害公務等罪移送彰化地檢署複訊。
彰檢表示，吳金虎和李家葳經認涉犯刑法妨害公務罪，罪嫌重大，諭令吳金虎新台幣15萬元交保、李家葳20萬元交保，並重申為貫徹國家公權力行使並維護警察同仁執法尊嚴，檢方將持續擴大深入追查，務將該暴力不法份子繩之以法，目前檢察官除持續傳喚或拘提相關人員到案說明外，並同步指揮司法警察針對相關犯行及其他共犯等不法情事擴大蒐證查辦，對於任何涉嫌煽惑或教唆犯罪者，或涉及以組織犯罪破壞社會治安的暴力份子，定將嚴辦到底，絕不寬貸。（編輯：林莞茜）