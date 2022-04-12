沒錢比病毒致命！斯里蘭卡陷經濟危機 醫界警告資源用罄
斯里蘭卡的經濟危機導致國內情勢迅速惡化，受到深陷中國「一帶一路」債務陷阱的遠因，加上新冠疫情與俄烏戰爭的衝擊，斯里蘭卡爆發自獨立以來最嚴重的經濟問題，外匯幾乎見底，醫界更稱所有醫院因此無法進口醫療工具與重要藥物，因經濟危機造成的傷亡數恐將比新冠肺炎還要嚴重。
斯里蘭卡因「一帶一路」建設案導致財政入不敷出已有多年，近兩年又受到新冠肺炎與烏克蘭危機的雙重打擊，茶葉與觀光收入銳減，外匯用罄之際總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）又無法提出挽救計畫，當局接連祭出數百項產品的進口禁令，導致國內物資匱乏。
斯里蘭卡醫學協會（SLMA）指出，除了醫療器材與設備、重要藥物外，今年3月以來被列入進口禁令的麻醉劑更出現嚴重短缺，不少醫院被迫暫停常規手術，更預計未來連緊急手術都沒辦法進行，將「不得不做出艱難選擇」決定誰能接受治療、誰不接受治療。
英媒《衛報》報導指出，斯里蘭卡醫學協會致函警告總統拉賈帕克薩，若無法在數日內恢復醫藥供應，「經濟危機所造成的傷亡情況將比新冠疫情大流行還要嚴重得多」；報導內亦指出當局正尋求國際貨幣基金組織（IMF）的救助，但大批民眾仍聚集在首都科倫坡（Colombo）的總統辦公室外冒雨示威要求總統下台，其中不乏多名商界領袖，因長期缺乏燃料、食物價格飛漲、貨幣暴跌，導致他們產生嚴重損失，因此加入抗議活動呼籲拉賈帕克薩請辭。