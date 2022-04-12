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陳時中：本土確診破千推估就在月底！現在沒有參選的準備

▲衛福部長陳時中接受主持人周玉蔻專訪，認為4月底會發生本土確診單日破千。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》節目直播）
▲衛福部長陳時中接受主持人周玉蔻專訪，認為4月底會發生本土確診單日破千。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》節目直播）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 09:22:27

台灣防疫策略走向減災，改為「重症清零、輕症控管」，本土確診病例數目近期持續增加，指揮中心推進「新台灣模式」，積極防疫同時兼顧國家經濟發展與國民正常生活。而指揮官陳時中今（12）日接受電台節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，被問到何時會發生本土確診病例單日破千，陳時中回答以目前的趨勢來推估，4月底本土病例上千是「幾乎一定會的」。

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周玉蔻詢問何時會發生本土確診病例單日破千，要陳時中講明白給民眾一個心理準備，而陳時中則回答以目前的趨勢來推估，在4月底就會上千，指出北北基桃是目前比較關注的高風險區，但陳時中也強調目前病毒的輕症化現象，潛伏期縮短、傳染力更強，疫調已經來不及層層匡列。不過恐慌是沒有必要的，過去病毒株的重症率比現在Omicron高出300倍、中症高出60到70倍，只要大家共同抗疫、做好自主應變，疫情就不會起來的太快。

另外陳時中也表示，正在籌組快篩國家隊，會由政府大量採購並協調人力，未來保證會將快篩的價格壓低到200元以下。

最後陳時中樂觀認為有機會在6月底看到「疫情的尾巴」，周玉蔻趁勢詢問是否做好參選的準備，是否已與蔡英文談過選舉，「是否有參選的默契」，但陳時中仍然不鬆口，強調自己以防疫為重，目前沒有準備參選。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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