萬七保衛戰！台股早盤跌140點失守 電動車、鋼鐵抗跌
10年期美債殖利率昨（11）日飆升，再加上聯準會官員鷹派言論，使美股四大指數皆墨，其中那指與費半跌幅逾2%。台北股市今（12）日開盤後也一度跌140點，下殺來到16905點，萬七大關失守，展開萬七保衛戰。權值股台積電早盤跌6元，來到552元，聯電也跌1.3%左右。今日盤面焦點為電動車概念股、鋼鐵股逆勢抗跌。
美股道瓊指數11日下跌413.04點，或1.19%，收34308.08點；那斯達克指數下跌299.04點，或2.18%，收13411.96點；標普500指數下跌75.75點，或1.69%，收4412.53點；費城半導體指數下跌65.1點，或2.09%，收3055.1點。
台北股市今日開盤跌42.53點，加權股價指數以17005.84點開出，早盤一度跌140點，下殺來到16905點，萬七大關失守。權值股台積電早盤跌6元，來到552元，聯電也跌1.3%左右。大立光則漲逾2%，世界先進與鴻海也相對強勢來到盤上。
聯發科3月營收591.8億元，創單月營收歷史新高，累計第1季營收1427.11億元，超越原訂第1季營運目標1312億至1415億元，同創單季歷史新高，今股價相對抗跌，早盤漲6元，來到842元。
電動車概念股相對逆勢抗跌，同致漲4%以上，尚化漲3%多，劍麟、興勤、宏致、中探針漲逾1%。鋼鐵股也不俗，高興昌、春雨、威致、盛餘、彰源、運錩漲1到4%。疫情概念股中亞諾法漲6%，毛寶3%、美時與南帝也漲超過1%。