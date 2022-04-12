COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

停課標準修正！陳時中：以「班」為單位、盡量不影響教學

▲衛福部長陳時中說明停課標準調整。（圖／記者陳明安攝）
▲衛福部長陳時中說明停課標準調整。（圖／記者陳明安攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 09:40:27

本土疫情持續擴大，過去有2位師生確診即全校停課的標準造成全台至今已有超過230所學校停課，被外界點名應該要檢討。而衛福部長陳時中今（12）早接受媒體聯訪時表示，停課標準將改為著重以班級為單位，盡量不影響正常教學，詳細原則將待教育部公佈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲教育部長潘文忠。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.13）
▲教育部長潘文忠。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）
教育部長潘文忠日前表示因為疫情變動，停課標準也有必要滾動式修正，找出最適切的方式兼顧學生受教權與師生的健康。陳時中之前在立法院答詢時也明確表示，採用過去的標準造成全國多所學校大範圍停班停課，對社會穩定不見得是好事，將考慮縮小匡列範圍。

而陳時中今日又進一步指出，停課標準將調整為以班級為單位，若有確診者會先進行班級範圍內的停課，如果全校有達到一定比例之上的班級停課，才會考慮全校停課，盡量不要影響正常教學。詳細規定仍待與地方政府確認後，由教育部公佈。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

陳時中：本土確診破千推估就在月底！現在沒有參選的準備

台北人一早被轟醒！網愣「俄羅斯戰機來了？」　真相曝光

桃園民宅頂加深夜全面燃燒！火光烈焰衝天　1男嗆傷送醫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀