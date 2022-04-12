停課標準修正！陳時中：以「班」為單位、盡量不影響教學
本土疫情持續擴大，過去有2位師生確診即全校停課的標準造成全台至今已有超過230所學校停課，被外界點名應該要檢討。而衛福部長陳時中今（12）早接受媒體聯訪時表示，停課標準將改為著重以班級為單位，盡量不影響正常教學，詳細原則將待教育部公佈。
教育部長潘文忠日前表示因為疫情變動，停課標準也有必要滾動式修正，找出最適切的方式兼顧學生受教權與師生的健康。陳時中之前在立法院答詢時也明確表示，採用過去的標準造成全國多所學校大範圍停班停課，對社會穩定不見得是好事，將考慮縮小匡列範圍。
而陳時中今日又進一步指出，停課標準將調整為以班級為單位，若有確診者會先進行班級範圍內的停課，如果全校有達到一定比例之上的班級停課，才會考慮全校停課，盡量不要影響正常教學。詳細規定仍待與地方政府確認後，由教育部公佈。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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