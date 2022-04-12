摩斯漢堡「這樣點餐」免費喝紅茶 網哭：後悔買錯超多年
摩斯漢堡和摩斯密碼有關係嗎？當然沒有，因此常有民眾好奇，由日本發跡的MOS BURGER，為何獨獨取名為「摩斯」。據了解，創立於1972年的「MOS」，原先是以創辦人之前公司的英文名Merchandising Organizing System，取首字為縮寫命名。至今「MOS」縮寫則演變為代表英文Mountain、Ocean、Sun（山、海洋、陽光）。不只很多人不知品牌縮寫的背後意義，更不知順手做環保，還能免費喝鎮店之寶冰紅茶。
安心食品（MOS摩斯漢堡）每年在品牌生日慶期間，都會由高階主管率領總公司員工，串連各縣市分店進行戶外社區清掃活動，該活動已行之有年。為促進永續發展，MOS摩斯漢堡其實自2015年起也開始推廣環保杯，從源頭減量管理。為了鼓勵民眾自己帶環保杯來買飲料，只要買一杯就送1點，集滿6點能免費換40元至45元飲料，包括摩斯紅茶、摩斯咖啡等。
相較到7-ELEVEN、全家兩大超商買咖啡，自備環保杯每杯是現扣3元，買6杯也才折抵18元，摩斯漢堡買6杯就能換45元飲料，網友大讚划算：「已經這樣換很久了」，但也有人驚呼從沒注意過，後悔錯過這麼多年，白白浪費好多杯。摩斯漢堡表示，自2015年至今已累積兌換超過79萬杯，至少節省了423萬個紙杯及杯蓋。