英系力挺參選北市黨部主委　張茂楠：支持陳時中選市長

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張茂楠強調，民進黨有兩個重要的DNA，一個是草根民主、一個是黨內民主。「我是3屆里長4屆市議員，一路經營基層由下而上，」張茂楠強調，未來期許自己能夠成為最接地氣的主委，希望能夠落實由下而上的草根民主；至於黨內民主，張茂楠強調，會在民進黨的傳統與主委選舉過程當中，目標就是讓民進黨在2022的台北市長能夠勝選，也再次讓議員能夠全壘打，贏回24年前的驕傲。
現場媒體提問，針對台北市長候選人，是不是有屬意的人選？對此張茂楠表示，大家對台灣的防疫是在國際上刮目相看，輿論也特別提到陳時中是一個非常適當的人選，如果能夠讓陳時中來帶領台北市，成為母雞帶領台北市的議員選舉，我覺得這是精采可期而且勝券在握。
媒體追問，另一名有意參選黨部主委的顏聖冠，似乎並非支持陳時中參選，是否有可能提前上演台北市長黨內初選前哨站？又或是造成黨內派系之爭？對此張茂楠表示，都歡迎優秀的人才來投入台北市長選舉，並且讓黨員們能夠廣泛參與討論，並選出最適合的人選。
張茂楠強調，選舉的嫌隙，應該要漸漸抹平，最重要要回歸到如何找出一個大家可以接受的人，如何找出一個可以為台北市贏得市長勝選，以及贏得議員全壘打，這才是我們最重要的訴求。